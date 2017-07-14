У Полтарака не домовились з «микитасями» про відсоток житла і суд визнав недійсною угоду по «Чарівному місту»

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Господарський суд визнав недійсною угоду між підпорядкованим Міністерству оборони «28 управлінням начальних робіт» та ТОВ «Фортабуд» про будівництво приватною фірмою житлового комплексу на земельній ділянці площею 12,24 га у Києві. Про це стало відомо під час засідання суду, передає журналіст «Наших грошей».

Угода була укладена на початку 2016 року. «Фортабуд» мав збудувати житловий комплекс «Чарівне місто» на 12,24 га землі по вул. Бориспільській,18-26. Земля належить «28 управління начальних робіт», тому забудовник мав виділити певну частку квартир військовослужбовцям.

У судовому засіданні прокурор повідомив, що ділянка була передана незаконно, оскільки вона дісталася приватній фірмі без погодження Міноборони, низки міністерств, Фонду держмайна та Кабміну, а також була надана без конкурсу. Крім того, цільове призначення землі – для розміщення постійної діяльності Збройних сил України. Відповідно, вона не може використовуватися у господарських цілях, у тому числі для забудови.

Розгляд справи багато разів переносився, оскільки Міноборони, «28 управлінням начальних робіт» та «Фортабуд» готували мирову угоду, але станом на 13 липня сторони не змогли домовитися.

Як повідомив прокурор, спочатку мова йшла про 5% для Міноборони від загальної площі житлового комплексу, який будує «Фортабуд». При чому вартість землі, на якій йде будівництво, становить 186 млн грн. Тому пропозиція забудовника є неприйнятною та економічно не вигідною для оборонного відомства.

Представник «28 управлінням начальних робіт», який разом з «Фортабудом» був проти визнання угоди недійсною, повідомив, що під час перемовин з Міноборони інвестор готовий був збільшити частку до 8%, але поки ще йдуть торги за невеликий процент. За його словами, навіть з часткою, яка передбачена без мирової угоди, міністерство отримає в Києві 320 квартир вартістю 300 млн грн. А якби був конкурс, то Міноборони розраховував би на меншу кількість житла, ніж передбачено угодою з «Фортабуд».

Представники «28 управлінням начальних робіт» та «Фортабуд» розповіли, що на Бориспільській,18-26 вже збудовані будинки на рівні 5 поверху, інвестор витратив на будівництво 705 млн грн., в житловому комплексі продано багато квартир, і тому, у разі визнання угоди недійсною, фірмі та державі буде завдано великої шкоди. Втім суд визнав договір недійсним.

Водночас, як неодноразово згадувалося під час судового засідання, Міноборони оборони, «28 управлінням начальних робіт» та ТОВ «Фортабуд» ще матимуть можливість укласти мирову угоду на інших стадіях судових розглядів.

Засновниками «Фортабуд» є Роман Вербовий та ТОВ «Дарницяжитлобуд», власниками останньої є Олена Лєпєхова та Василь Шомонка. «Фортабуд» створена в жовтні 2015 року, з початку минулого року її очолює Вікторія Гречана.

ЖК «Чарівне місто» є в переліку проектів з доступного житла Державної будівельної корпорації «Укрбуд». Але офіційно генпідрядник , проектувальник, девелопер та фірма-забудовник в цьому проекті приватні.

Так, генпідрядником є ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс», яке записане на белізьку «Ніретта бізнес лтд», проектуальник цього житлового комплексу – ТОВ «Укрбуд девелопмент». Ця компанія записана на англійську «Базерт дівелопмент елелпі», директором фірми є Олег Майборода. Він багато років працював разом з членами родини Максима Микитася – президента держкорпорації «Укрбуд», народного депутата від БПП. Структури корпорації вже потрапляли в скандали про будівництво в столиці нелегальних будинків.

Міністерство оборони нещодавно отримало ще один проект мирової угоди – з ТОВ «Реалбуд інвест» щодо будівництва житлового комплексу в столиці.

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