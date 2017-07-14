У Гарбуза замовили візажистці документацію для переведення вулиць в Сватове на LED

Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА 12 липня уклав низку угод з ФОП Худякова Алла Ігорівна щодо закупівлі послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації загальною вартістю 721 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Всього було укладено 27 угод на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції мережі вуличного освітлення м. Сватове. Документацію потрібно підготовити протягом липня-серпня поточного року. Потім на її основі за кошти обласного бюджету буде проведена реконструкція вуличного освітлення. Вона включає в себе оптимізацію мереж освітлення вулиць міста та встановлення світодіодних світильників, а також інші роботи.

ФОП Худякова зареєстрована з 2004 року в Харкові з основним видом діяльності – діяльність у сфері права. В переліку її КВЕДів не передбачені роботи з розробки проектувальної документації для реконструкції енергомереж або схожі напрямки діяльності.

При реєстрації Худякова вказала контактним номер телефону – 0677433401. Цей номер вона вказал і в тендерній документації.

Цей же номер зараз використовується для реклами надання послуг візажистки в Харкові. І такий вид діяльності записаний нею при реєстрації підприємцем.

За даними «Прозорро», до цього ФОП Худякова замовлень не отримувала.

Угоди з підприємцем уклала начальник відділу регіональних програм Департаменту Коваленко Тетяна. ЇЇ чоловік минулого року отримував – Сергій Коваленко, отримував зарплату в військовій частині А-1302 (93-я окрема механізована бригада), задекларував готівкою 1,00 млн грн.

Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію очолює Юрій Гарбуз.

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