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Одесити розіграли 169 мільйонів на секретний капремонт бульвару Дружби Народів у Києві

14 Липня 2017

КК «Київавтодор» 21 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» капітальний ремонт бульвару Дружби Народів за 168,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року відремонтують ділянку восьми-смугового бульвару від вулиці Старонаводницької до Либідської площі довжиною 3 км, а також з’їзди з Печерського шляхопроводу.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на бутовий камінь для підпірної стінки та гранітний бортовий камінь складає 15 років, на люки, чавунні зливоприймальні решітки, бетонні опорні плити під люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, бар’єрне огородження Vario-Guard виробництва «Volkmann & Rossbach Gmbh» (Німеччина) та оцинковану напрямну пішохідну огорожу – 10 років, на водопропускні труби – 6 років, на покриття з асфальтобетону і плитки – 5 років, на розмітку двокомпонентним холодним пластиком – рік.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 34,08 млн грн., решта – у наступному році.

На заробітну плату піде 4,49 млн грн., тобто три відсотки від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 555 тис грн.

Ціна угоди на 0,09% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 169,13 млн грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Виробничу базу в с. Кобці Київської обл. вона орендує у столичного ТОВ «Промтехпостачінвест» Мусліма Кєлоєва з Одещини. Послуги техніки нададуть одеське ТОВ «Белогві» компанії «Веспарк Бізнес Лтд» з британських островів у Індійському океані та ТОВ «Колор С.І.М.» Віталія та Зої Іващуків.

Єдиним конкурентом із вищою на 0,07% ціною було ПП «Київшляхбуд», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Суперник входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. У складі пропозиції він завантажив аналогічні договори без додаткових угод із додатками, пояснивши, що Генпрокуратура вилучила їх 22 березня. На підтвердження надано протокол обшуку офісу та ухвалу суду в рамках кримінального провадження №42017000000000596 від 3 березня. Службовців «Київавтодору» і переможців тендерів «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» і ТОВ «Основа» підозрюють у виведенні коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності. У якості проміжних ланок від «Київшляхбуду» до таких фірм у справі фігурують ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» і ТОВ «Ростдорстрой».

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, також НАБУ  розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуд», «Ростдорстрой» та інших компаній.

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