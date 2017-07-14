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Мерія Покровська без тендерів замовила міні-котелень на 12 мільйонів, приховавши кошториси

14 Липня 2017

Житлово-комунальний відділ Покровської міськради (Донецька обл.) 5 липня уклав угоди з ТОВ «Центр покрівлі «Домобуд» на будівництво міні-котелень та інфраструктури до них на загальну суму 11,85 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Договори передбачають будівництво в школах та дитсадках Покровська чотирьох блочних модульних міні-котелень на твердому паливі та реконструкцію на шести об’єктах систем водопостачання та теплопостачання для підключенні до міні-котелень. Заплановано, що всі роботи потрібно виконати протягом липня-листопада.

Всі угоди укладені за неконкурентною процедурою, сума контрактів відрізняється від очікуваною вартість на 20-80 копійок. За умовами угод, фірма отримає 70% авансу. В «Є-Даті» поки що не має даних про перерахування коштів.

Розрахунки вартості робіт та матеріалів в публічному доступі відсутні.

Завдання Очікувана вартість, грн. Ціна угоди, грн.  

 

 Різниця між очікуваною та ціною угоди, грн.
1 Будівництво блочної модульної міні-котельні, ЗОШ №5 1 438 470

 

 1 438 469,80

 

 0,20

 
2 Будівництво блочної модульної міні-котельня, ДНЗ №5 «Івушка» 1 174 414 1 174 413,80 0,20
3 Будівництво блочної модульної міні-котельны ЗОШ №9 1 453 603 1 453 602,40 0,60
4 Реконструкція систем теплопостачання ДНЗ №63 677 216 677215,60 0,40
5 Реконструкція систем водопостачання та теплопостачання для підключенні міні-котельні в ДНЗ №5 «Івушка» 1 334 791 1 334 791 0,00
6 Реконструкція систем водопостачання та теплопостачання для підключенні міні-котельні в ЗОШ №4 1 336 110 1 336 109,20 0,80
7 Реконструкція систем водопостачання та теплопостачання для підключенні міні-котельні в ЗОШ №9 1 451 746 1 451745,60 0,40
8 Будівництво блочної модульної міні-котельні, ЗОШ №4 1 452 584 1 452 583,40 0,60
9 Реконструкція систем водопостачання та теплопостачання для підключенні міні-котельні в НВК № 2 1 369 723 1 369 722,40 0,60

«ЦП «Домобуд» було зареєстроване в Слов’янську Донецької області місцевими мешканцями Валерієм Алексєєвим та Олегом Сорокіним. Зараз єдиним власником фірми та її директором є Сорокін. Він також є співвласником ТОВ «Регіональний навчальний центр «Охорона праці» разом з Людмилою Зубарєвою, а також ТОВ «ТПК «Каскад», де його партнерами є Ольга Ковтун та Володимир Коваленко. Також Сорокін є засновником ТОВ «Аркон-2010».

За даними «Прозорро», до цього «ЦП «Домобуд» отримав тільки одне замовлення – минулого року вона уклала угоду на ремонт тротуарів Торецька (Донецька обл.) за 168 тис грн.

Угоди з «ЦП «Домобуд» підписала начальник Житлово-комунального відділу Покровської міськради Олена Юзипович.

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