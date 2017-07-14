Мерія Покровська без тендерів замовила міні-котелень на 12 мільйонів, приховавши кошториси

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
14 Липня 2017
Житлово-комунальний відділ Покровської міськради (Донецька обл.) 5 липня уклав угоди з ТОВ «Центр покрівлі «Домобуд» на будівництво міні-котелень та інфраструктури до них на загальну суму 11,85 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Договори передбачають будівництво в школах та дитсадках Покровська чотирьох блочних модульних міні-котелень на твердому паливі та реконструкцію на шести об’єктах систем водопостачання та теплопостачання для підключенні до міні-котелень. Заплановано, що всі роботи потрібно виконати протягом липня-листопада.
Всі угоди укладені за неконкурентною процедурою, сума контрактів відрізняється від очікуваною вартість на 20-80 копійок. За умовами угод, фірма отримає 70% авансу. В «Є-Даті» поки що не має даних про перерахування коштів.
Розрахунки вартості робіт та матеріалів в публічному доступі відсутні.
|№
|Завдання
|Очікувана вартість, грн.
|Ціна угоди, грн.
|Різниця між очікуваною та ціною угоди, грн.
|1
|Будівництво блочної модульної міні-котельні, ЗОШ №5
|1 438 470
|1 438 469,80
|0,20
|2
|Будівництво блочної модульної міні-котельня, ДНЗ №5 «Івушка»
|1 174 414
|1 174 413,80
|0,20
|3
|Будівництво блочної модульної міні-котельны ЗОШ №9
|1 453 603
|1 453 602,40
|0,60
|4
|Реконструкція систем теплопостачання ДНЗ №63
|677 216
|677215,60
|0,40
|5
|Реконструкція систем водопостачання та теплопостачання для підключенні міні-котельні в ДНЗ №5 «Івушка»
|1 334 791
|1 334 791
|0,00
|6
|Реконструкція систем водопостачання та теплопостачання для підключенні міні-котельні в ЗОШ №4
|1 336 110
|1 336 109,20
|0,80
|7
|Реконструкція систем водопостачання та теплопостачання для підключенні міні-котельні в ЗОШ №9
|1 451 746
|1 451745,60
|0,40
|8
|Будівництво блочної модульної міні-котельні, ЗОШ №4
|1 452 584
|1 452 583,40
|0,60
|9
|Реконструкція систем водопостачання та теплопостачання для підключенні міні-котельні в НВК № 2
|1 369 723
|1 369 722,40
|0,60
«ЦП «Домобуд» було зареєстроване в Слов’янську Донецької області місцевими мешканцями Валерієм Алексєєвим та Олегом Сорокіним. Зараз єдиним власником фірми та її директором є Сорокін. Він також є співвласником ТОВ «Регіональний навчальний центр «Охорона праці» разом з Людмилою Зубарєвою, а також ТОВ «ТПК «Каскад», де його партнерами є Ольга Ковтун та Володимир Коваленко. Також Сорокін є засновником ТОВ «Аркон-2010».
За даними «Прозорро», до цього «ЦП «Домобуд» отримав тільки одне замовлення – минулого року вона уклала угоду на ремонт тротуарів Торецька (Донецька обл.) за 168 тис грн.
Угоди з «ЦП «Домобуд» підписала начальник Житлово-комунального відділу Покровської міськради Олена Юзипович.
Tеги | Будівництво