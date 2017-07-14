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Армія з незначною економією роздала 115 мільйонів на дещо дорожчі куртки, ніж торік

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Міністерство оборони України 5 і 11 липня за результатами тендеру повідомило про намір укласти п’ять угод про поставку курток на загальну суму 115,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня поставлять 65 тис вітровологозахисних зимових курток першого виду  2017 р.в. (ТУ 14.1-134-00034022:2016).

В усіх постачальників куртки коштують по 1 774 грн. Це на один-три відсотки дорожче від торішніх цін, які різнились у межах 1 729-1 749 грн.

Сума нинішніх угод на 0,02% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 115,36 млн грн.

  • ТОВ «Виробнича організація «Харків» Віти Фелонюк і Валентини Якименко поставить 35 тис курток на 62,10 млн грн.

«Виробнича організація «Харків» є правонаступником «Виробниче об’єднання «Харків», де правління очолював Марк Винарський. Його родич Олександр Винарський володіє ТОВ «ТК-Синтез» разом з Олександром Соколовським – віце-президентом Конфедерації роботодавців України, президентом Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром».

У 2015 р. суд відмовив у позові військового прокурора до «ВО «Харків» про стягнення 1,22 млн грн. за поставку неякісного товару в/ч 3078 – теж через необґрунтованість. Військові відібрали на аналіз зразки одягу виробництва «Олтексу», хоча за угодою «ВО «Харків» поставляло власну продукцію з відповідним маркуванням.

  • Ще 26,62 млн грн. дісталось ПрАТ «Астра Люкс» за 15 тис курток.

Кінцевим бенефіціаром і директором фірми є Ольга Сергєєва. Раніше вона була заступницею голови Солом’янської районної організації Партії регіонів, яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ) та екс-нардеп Максим Луцький.

Ілля Кротенко писав у газеті «Дзеркало тижня», що керівництво НАУ до 2014 р. змушувало студентів під страхом відрахування купувати форму від «Астра Люксу».

За даними ЗМІ, Сергєєва була реальною власницею ТОВ «Формстиль», яке разом з «Астра люкс» часто було єдиними учасниками тендерів на пошив одягу.

  • ТОВ «Олтекс» Ганни Огаренко виготовить 15 тис курток за 26,61 млн грн.

У 2015 р. військовий прокурор Київського гарнізону вимагав від фірми повернути 1,30 млн грн. за неякісні літні костюми, поставлені військовій частині 3078 Нацгвардії. Суд не задовольнив позов через недоведеність претензій.

Переможці отримали більшість підрядів без аукціону, крім одного з лотів, виграних «ВО «Харків». На ці торги прийшли ТОВ «Торговий дім «Мік Трейд» із нижчою на 0,06% ціною і ТОВ «Текстиль-Контакт», чия ціна дорівнювала переможній. Перше відхилили через якусь невідповідність банківської гарантії, а друге – через якісь недоліки документів, не усунуті протягом доби після ознайомлення з ними.

Спочатку строк подачі пропозицій становив вісім днів – з 20 по 28 квітня. Однак ТОВ «Абіт-Текс» поскаржилось в АМКУ на дискримінацію, заявивши, що на доставку зразка в акредитовану лабораторію, отримання висновку про відповідність зразка та перевірку цього висновку Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ потрібно 17-22 дні. Міноборони продовжило строк до 16 травня, тож він склав 26 днів. Скаржник відкликав скаргу, проте на тендер так і не прийшов.

Крім того, ТОВ «Торнадо» скаржились в АМКУ на низку недоліків техумов, які нібито унеможливлюють їхнє застосування, та потім теж забрало скаргу.

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