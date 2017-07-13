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Міноборони замовило «прокладці» Адамовського палива ще на 185 мільйонів

13 Липня 2017

Міністерство оборони України 11 липня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «Газтрейд» про постачання палива на загальну суму 184,51 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня поставлять 3 980 т альтернативного бензину А-80А-ДЗ виробництва ТОВ «Трейд Коммодіті» по 25 200 грн./т. та 4 тис т дизельного палива ДП-Л-Євро4-В0 виробництва «Туркменбашинського комплексу нафтопереробних заводів» (Туркменістан) по 21 058 грн./т.

У червні армія замовила цій фірмі такий бензин на чотири відсотки дорожче – по 26 290 грн./т, що тоді загалом відповідало ринковій вартості подібного палива.

Дизель коштує на відсоток дорожче від середньої гуртової ринкової ціни, яка за даними «OilNews», зараз становить 20 830 грн./т.

Товар оплачуватимуть протягом місяця після поставки і надання відповідних документів.

Передбачено забезпечення виконання зобов’язань за договорами в розмірі п’яти відсотків.

За дорожчий бензиновий підряд із переможцем змагались ПАТ «Укргазвидобування» і ТОВ «Техойл Рітейл», а за дешевший дизельний – «Укргазвидобування», ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» і ПП «ОККО Контракт». Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала відповідно п’ять і дев’ять відсотків.

Дніпровський «Газтрейд» Дмитра Львова з Кам’янського зі статутним капіталом 1 тис грн. створений в листопаді 2016 року під назвою «Рапторія». Він почав отримувати держпідряди цьогоріч у квітні, переважно в Міноборони.

Покровителем «Трейд Коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

У 2013-2014 роках Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

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