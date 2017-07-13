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Філатов заплатить 4 мільйони за «Джаз на Дніпрі», де він виступить як саксофоніст

13 Липня 2017

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 11 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ПП «Рекор» про послуги з організації Міжнародного джазового фестивалю «Джаз на Дніпрі» вартістю 3,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про організацію фестивалю 22-23 липня за творчою концепцією арт-продюсера і члена оргкомітету Ганни Русскевич зі створенням аудіовізуального твору «Джаз на Дніпрі-2017». Як повідомляв «Дніпроград», одним з учасників у якості саксофоніста буде мер Дніпра Борис Філатов, а ведучою – його заступниця Яніка Мерило.

Закон «Про публічні закупівлі» дає на оскарження повідомлення про намір укласти угоду десять днів, тому договір зможуть підписати не раніше 21 липня, тобто за день до початку заходу. За даними ГО «Платформа Громадський Контроль», це не перший тендер міської влади з такими умовами. При цьому нині технічні вимоги до звукового, світлового та відео-обладнання містили назви виробників і моделі без слів «аналог» чи «еквівалент».

Кошторис первинної пропозиції переможця був таким:

  • 3,03 млн грн. – дводенне технічне забезпечення на Монастирському острові;
  • 410 тис грн. – дводенна організація виступу виконавців на Монастирському острові: «Камерний оркестр імені Гаррі Логвина «Времена Года» за участі Дмитра Логвина (Україна); Дебора Браун (США); Бенні Грін (США) та Дало Мороні (Італія); Домінік Фаріначчі (США) та тріо Всисана Буржекса (Франція); Джой ДіФранческо & «The People» (США); електро-свінг група «Ginkgoa» за участі Ніколь Рошель (Франція); Ірина Родилес, Віктор Двоскін, Андрій Кондаков, Юрий Біленко (Україна); тріо Олександра Муренка (Україна); Майкл Мвенсо та група «The Shakes» (США); група Андрія Кондакова за участі Маргарити Кондакової та Еми Пітере; «Drum Art Big Band» за участі Олексія Вікулова (Україна); Патті Остін (США).
  • 190 тис грн. – джем-сейшен у ресторані «Ван Гог» 22 липня;
  • 70 тис грн. – майстер-класи у Дніпровській академії музики (22 липня – Майкл Мвенсо, 23 липня – Домінік Фариначчі та тріо Венсана Буржекса);
  • 65 тис грн. – бізнес-ланч на 100 осіб у ресторані «Ван Гог» 22 липня;
  • 30 тис грн. – дводенна анімаційна програма для дітей і дорослих у парку Шевченка;
  • 14 тис грн. – прес-конференція за участі зірок фестивалю.

З усіх виділених на технічне забезпечення коштів найбільше мало піти на сценічні конструкції – 480 тис грн. і трибунні конструкції – 450 тис грн.

Субпідрядниками стануть ТОВ «Міралді ВС» (сценічні конструкції), ТОВ «Антарекс груп» (світлодіодні екрани), ПП «Кіносервіс «Карточчі-Україна» (мобільні генератори), ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович (звукове, світлове обладнання), ФОП Дворський Дмитро Олександрович (відео трансляція), ТДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11205» (транспортне забезпечення) і ФОП Марченко Владислав Михайлович (комбінована дезінсекція).

Спонсор ТОВ «Культпросвет» Олександра Гомольського і Вадима Гефтера оплатить проїзд учасників у Дніпро й назад, проживання в готелях у центрі, триразове харчування та перевезення містом, а також автомобілі представницького класу.

Забезпечення тендерної пропозиції становило 2,5% очікуваної вартості закупівлі, або 100 тис грн. Також передбачено забезпечення виконання договору у розмірі 3% його вартості.

Єдиний конкурент ФОП Грищенко Антон Геннадійович запропонував ціну в 3,80 млн грн., яка дорівнювала очікуваній сумі та ціні переможця. Під час аукціону вони знизили ціни на 0,1%, і зрештою різниця між ними склала 200 грн.

Дніпровською фірмою-переможцем «Рекор» зі статутним капіталом 3 тис грн. володіє та керує Юрій Лаврентьєв. Усього з 2008 року вона виграла тендерів на 5,57 млн грн., переважно в міськради Дніпра.

Місцевий підприємець Антон Грищенко із травня 2016 року отримав дрібних підрядів Дніпровської міськради щодо різних товарів і послуг на 216 тис грн. Жоден із них не стосувався послуг з організації культурних заходів. В інтернеті суперник продає снеки і матеріали для паління.

Нагадаємо, у 2016 році організація фестивалю від ТОВ «Арт-Проект Дніпро» обійшлась у 2,89 млн грн., що майже на третину дешевше.

Обов’язки директора Департаменту гуманітарної політики віднедавна виконує Ксенія Сушко. Її попередником був звільнений Філатовим Геннадій Глядчишин, якого торік притягли до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення. Мова йшла про голосування за дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою для ТОВ «Ажур-Н», власниками якого були сам Глядчишин і його дружина Світлана.

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