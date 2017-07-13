Фаворити дорожників без торгу і відкритих цін поділили майже півмільярда на трасу Одеса-Рені

Служба автомобільних доріг в Одеській області 6 липня за результатами тендерів уклала шість угод про поточний середній ремонт автодороги державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) на загальну суму 456,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року виконають роботи на відрізках траси загальною довжиною 34,5 км.

Переможці змагались лише між собою і жодного разу не знижували ціни під час аукціонів. У результаті формальна економія склала відсоток від загальної очікуваної вартості закупівель в 461,57 млн грн.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного за 231,67 млн грн. відремонтує:

за 82,10 млн грн. ділянку км 11+700 – км 17+200 довжиною 5,5 км,

за 80,55 млн грн. ділянку км 23+000 – км 28+500 довжиною 5,5 км,

за 69,03 млн грн. ділянку км 17+200 – км 23+000 довжиною 5,8 км.

Таким чином, середня вартість ремонту кілометра дороги становить 12-15 млн грн.

На заробітну плату піде відповідно 455 тис грн., 388 тис грн. і 284 тис грн., тобто 0,6%, 0,5% і 0,4% загальної вартості підряду. На прибуток відписали ще по 0,2% – 151 тис грн., 150 тис грн. і 108 тис грн.

ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова отримає 148,36 млн грн.:

74,68 млн грн. на ділянку км 34+500 – км 40+527 довжиною 6 км,

73,68 млн грн. на ділянку км 40+527 – км 46+500 довжиною 6 км.

Вартість робіт становить близько 12,36 млн грн. за кілометр.

На заробітну плату піде відповідно 180 тис грн. і 123 тис грн., тобто 0,2% і 0,3% загальної вартості підряду. На прибуток – 0,04% і 0,06% – 44 тис грн. і 29 тис грн.

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна отримає 76 460 782 грн. на ділянку км 46+500 – км 52+230 довжиною 5,7 км.

У цьому випадку ремонт коштує в середньому 13,34 млн грн. за кілометр.

На заробітну плату піде 120 тис грн., тобто 0,2% загальної вартості підряду. На прибуток відписали ще 0,04% – 29 тис грн.

Раніше «БК «Дорлідер» належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

На тендери прийшло ще три фірми, але їх не допустили до торгів.

ТОВ «ПБС» не надало інформацію про екіпаж самоскида за договором оренди з ТОВ «Вольтранс». ТОВ «Автодор» не підтвердило наявність однієї з двох поливомийних машин. ПП «Полтавабудцентр» планувало доставляти асфальтобетону суміш за 210 км, що, на думку замовника, призведе до охолодження асфальтобетону і неоднорідності щебенево-мастикової суміші.

За всіма договорами, гарантійний строк на земляне полотно і заміну всіх шарів покриття зі збереженням чи підсиленням основи складає десять років, на штучні споруди за видами робіт – п’ять років, на поверхневі обробки і тонкошарове покриття з емульсійно-мінеральних та асфальтобетонних сумішей поверх наявного дорожнього одягу – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Одеська САД замовляла ремонт інших відрізків цієї самої траси по 10-16 млн грн. за кілометр.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги