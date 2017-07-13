Дружина нардепа Пинзеника, яку обшукали у справі розкрадання «Київводоканалу» Януковичем, задекларувала 14 мільйонів

Дружина народного депутата від «Народного фронту» Павла Пинзеника за підсумками 2016 року задекларувала надходження 14 млн грн від професійної діяльності. Це у сім разів перевищує доходи, отримувані нею протягом останніх п’яти років. Про це свідчать дані декларацій Павла Пинзеника за 2012-2016 роки.

Нотаріус Ольга Миколаївна Пинзеник є дружиною в.о голови комітету з питань Регламенту та організації роботи ВРУ Павла Пинзеника.

Як раніше повідомляли Bihus.info, 13 квітня 2017 року прокуратура обшукала офіс київського нотаріуса Ольги Пинзеник та вилучила копії документів «Київводоканалу»: статутні документи, протоколи засідань і зборів акціонерів, накази, свідоцтва на майно, копії документів ПАТ «Радикал Банк», копії паспортів та ІПН Валерія Ченчевого та Анрі Веремійченка (екс-голова правління «Радикал Банка»), заяви про обтяження та іпотеку майна.

Обшук проводли в рамках кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом заволодіння Віктором Януковичем державним майном в особливо великому розмірі. Йдеться про відчуження майна «Київводоканалу» – лікувально-оздоровчого комплексу «Джерело» в Пущі-Водиці, комплексу споруд на вулиці Генерала Родимцева та санаторію-профілакторію «Хвиля» біля с. Зазим’я на Київщині.

2011 року «Київводоканал» позичив у ПАТ «Радикал Банк» 7,5 млн грн на 40 днів, віддавши в заставу перелічені вище об’єкти нерухомості. В результаті невиконання умов договору, з «Київводоканалу» стягнули заставне майно, яке в подальшому перейшло у власність фірм ПП «Технохімпостач», ТОВ «Гєлліос ЛТД» і ТОВ «Юріте ЛТД».

Офіс площею 48 кв м на вулиці Сімферопольській у Києві, де провадить діяльність, Пинзеник винаймає у Івана Прокіпчука – батька партнерки по нотаріальній діяльності Галини Моісеєвої.

Загалом протягом 2016 року Пинзеники отримали дохід у розмірі 14,75 млн грн. Всі ці гроші є доходом від зайняття незалежною професійною діяльністю дружини нардепа. Сам Пинзеник отримав заробітну плату у розмірі 160 тис. грн. Дохід від надання в оренду майна склав 64 тис. грн, та ще 356 тис. грн надійшли Пинзеникам у вигляді процентів.

Роком раніше Ольга Пинзеник отримала 967 тис. грн доходу від професйної діяльності, у 2014 задекларувала 1,83 млн грн, у 2013 – 2,11 млн грн, а у 2012 – 803 тис. грн.

Станом на кінець 2016 року, подружжя Пинзеників фіксувало заощадження у розмірі 12,9 млн грн. готівкою та 2,9 млн грн. на банківських рахунках.

Щодо нерухомого майна, то у спільній власності Пинзеників перебуває низка нерухомості у Глевасі Васильківського району на Київщині. Це, зокрема, житловий будинок на 420 квадратів, чотири земельні ділянки загальною площею 0,46 га та гараж на 70 кв м.

Також Пинзеники володіють квартирою у Києві на 82 кв м та наділом у Любимівці Вишгородського району Київської області площею 0,12 га.

У спільній власності Павла та Ольги Пинзеників автомобілі Toyota Land Cruiser 200 2015 року випуску, придбана з конвеєра, Toyota Highlander 2012 року випуску, придбана у 2013 році та мотоцикл Honda XR150 LEKE-NZ 2015 року випуску, куплений улітку 2016. Загальна задекларована вартість наявних у Пинзеників транспортних засобів становить 1,9 млн грн.

Регламентний комітет Верховної ради під керівництвом Пинзеника нещодавно не рекомендував ВР знімати недоторканність із нардепів Євгена Дейдея, Максима Полякова, Андрія Лозового та Олеся Довгого. Нардеп Світлана Заліщук цього тижня оприлюднила фото, на яких Поляков та Пинзеник вечеряли разом у неділю 9 липня.

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