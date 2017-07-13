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Донецький прокурор вимагав $10 тисяч за зняття арешту з рублів, які контрабандою везли в ОРДЛО

13 Липня 2017

Апеляційний суд Києва 12 липня відмовився зняти арешт зі 105 тис грн., які були знайдені в кабінеті прокурора Сергія Українського під час обшуку в його кабінеті в Маріуполі. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з зали суду.

Досудове розслідування по начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби в прокуратурі Донецької області Сергію Українському здійснює НАБУ.

Сергій Український запевняв, що гроші – не його, а родича та підлеглого, які він тимчасово зберігав. Однак колегія суддів на чолі з Олегом Присяжнюком Українському не повірила.

– А шо, Український на ніч збирає гроші всіх родичів і товаришів? – зіронізував Присяжнюк.

За даними  НАБУ, у березні 2016 на трасі Артемівськ-Горлівка представники контрольних служб зупинили «Volkswagen Caddy» і виявили, що водій намагається провезти на територію ОРДЛО 4,8 млн російських рублів (близько $184 тис. по нинішньому курсу). Гроші арештували, і ось саме за те, щоб зняти з них арешт, прокурор Український начебто вимагав $ 10 тис.

Про те, що хоче грошей, Сергій Український, за словами детективів, сказав адвокату підозрюваного. Запевнив, якщо не дадуть хабар, повернення арештованого майна буде неможливим. Власноруч мічених грошей Український не брав, а прислав до адвоката підозрюваного іншого знайомого адвоката на прізвище Андрій Чернишов. Як тільки Чернишов отримав гроші, був затриманий працівниками ГПУ і СБУ, а хабар вилучили.

Сергію Українському загрожує термін до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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