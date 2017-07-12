«Януковичівський» мисливський клуб, побувавши у ляшківців, перейшов до одеситів і добудував готель у лісі

ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик», який донедавна контролювався людьми з оточення Януковича, навесні 2016 переписали на помічника нардепа-радикала Сергія Скуратовського Богдана Мотрича. Однак на початку липня 2017-го «Ярик» отримав нового власника – екс-члена виконкому Одеської міської ради Миколу Шурду.

Про це свідчать дані з витягу Єдиного реєстру юросіб та громадських формувань.

При цьому керівник клубу Олексій Задвернюк – лишився той самий, що і за часів помічника Сергія Скуратовського.

За інформацією з реєстру речових прав на нерухоме майно, від січня 2017 ТОВ «МКР «Ярик» почало володіти готелем на праві приватної власності неподалік від села Клавдієво-Тарасово Бородянського району Київської області. Площа готелю 1649,6 кв. м із побутовими, господарськими, єгерськими спорудами, конюшнею, навісами та вольєром у тому. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації видана 2 червня 2017 року. Серед підстав виникнення права власності вказані договір оренди нерухомого майна від 1 січня 2016 та договір довгострокового тимчасового користування лісами від 2 червня 2017 року.

З Єдиного рестру судових рішень стало відомо, що 1 січня 2016 року «Ярик» по договору оренди прийняв у строкове платне користування мисливську базу Дубраво-Ленінського мисливського господарства ВКП “Військовий мисливець” товариства військових мисливців та рибалок Збройних Сил України з усіма господарськими спорудами. У документах було зазначено, що «Ярик» має право за власний кошт поліпшувати базу, а під час експлуатації орендованого майна «виникла необхідність у здійсненні поліпшень». Водночас, як зазначено в рішенні, земельну ділянку на території Клавдієво-Тарасівської селищної ради – квартал 52 виділи 9,11,12,13,15 Дібровського лісництва – «Ярик» отримав у платне користування 1 листопада 2012 року.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», прокуратура програла «Ярику» суд за землю, якою користується клуб у Макарівському та Бородянському районах.

Микола Шурда від квітня цього року вже не є членом виконкому Одеської міськради, після скандалу, коли його та голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука затримали в стані алкогольного сп’яніння працівники поліції.

Попередній власник «Ярика» Богдан Мотрич вчиться на юридичному факультеті КНУ ім. Шевченка. На Мотрича також реєструвався яхт-клуб, який програма «Наші гроші. ТВ» пов’язала з нардепом Скуратовським. Мотрич є однокурсником і товаришем Костянтина Проскурка (Гаджі), якого затримали по «справі Розенблата і Полякова» та, за словами правоохоронців, дома знайшли мічені купюри.

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