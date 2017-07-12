НОВИНИ

12.07.2017

У екс-керівника столичного СБУ знайшлася незадекларована приватна клініка дружини в елітному районі Києва

«Януковичівський» мисливський клуб, побувавши у ляшківців, перейшов до одеситів і добудував готель у лісі

Проректор медуніверситету, доньок якого обдаровують невідомі, забув задекларувати ресторанний бізнес

«Філатовець» конфіденційно влаштує веслувальний канал і воднолижний стадіон у Дніпрі за 179 мільйонів

Оточення екс-голови Івано-Франківської САД отримало ще 115 мільйонів на дороги Франківщини

Поки Луценко заступається за Марушевську, його підлеглі активно збирають на неї докази

11.07.2017

Луценко відправив справу про «хабар прокурора Дикого» до Львова, де її закрили

За рік металеві номери для МВС за 86 мільйонів подорожчали на третину

Після відкриття справи на дорожнього монополіста Чернігова, його почали зачищати від зв’язків з мером

Суд залишив під арештом 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок вартістю в 4 млн

«Прокладка» Адамовського продала армії арктичного дизелю на 442 мільйони

«Укркарт» виграв у австрійців чверть мільярда «Укрпошти» на процесинг. Тігіпка і Ахметова викинули

10.07.2017

Нацгвардія скупилась м’ясом та рибою на 37 мільйонів у дублера «Смілапостач»

Суд залишив Міноборони 4 мільйони гарантії «прокладки» Адамовського за зірвані поставки бензину

Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

«Януковичівський» мисливський клуб, побувавши у ляшківців, перейшов до одеситів і добудував готель у лісі

12 Липня 2017

ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик», який донедавна контролювався людьми з оточення Януковича, навесні 2016 переписали на  помічника нардепа-радикала Сергія Скуратовського Богдана Мотрича. Однак на початку липня 2017-го «Ярик» отримав нового власника – екс-члена виконкому Одеської міської ради Миколу Шурду.

Про це свідчать дані з витягу  Єдиного реєстру юросіб та громадських формувань.

При цьому керівник клубу Олексій Задвернюк – лишився той самий, що і за часів помічника Сергія Скуратовського.

За інформацією з реєстру речових прав на нерухоме майно, від січня 2017 ТОВ «МКР «Ярик» почало володіти готелем на праві приватної власності неподалік від села Клавдієво-Тарасово Бородянського району Київської області. Площа готелю 1649,6 кв. м із побутовими, господарськими, єгерськими спорудами, конюшнею, навісами та вольєром у тому. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації видана 2 червня 2017 року. Серед підстав виникнення права власності вказані договір оренди нерухомого майна від 1 січня 2016 та договір довгострокового тимчасового користування лісами від 2 червня 2017 року.

З Єдиного рестру судових рішень стало відомо, що 1 січня 2016 року «Ярик» по договору оренди прийняв у строкове платне користування мисливську базу Дубраво-Ленінського мисливського господарства ВКП “Військовий мисливець” товариства військових мисливців та рибалок Збройних Сил України  з усіма господарськими спорудами. У документах було зазначено, що «Ярик» має право за власний кошт поліпшувати базу, а під час експлуатації орендованого майна «виникла необхідність у здійсненні поліпшень». Водночас, як зазначено в рішенні, земельну ділянку на території Клавдієво-Тарасівської селищної ради – квартал 52 виділи 9,11,12,13,15 Дібровського лісництва –  «Ярик» отримав у платне користування 1 листопада 2012 року.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», прокуратура програла «Ярику» суд за землю, якою користується клуб у Макарівському та Бородянському районах.

Микола Шурда від квітня цього року вже не є членом виконкому Одеської міськради, після скандалу, коли його та голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука затримали  в стані алкогольного сп’яніння працівники поліції.

Попередній власник «Ярика» Богдан Мотрич вчиться на юридичному факультеті КНУ ім. Шевченка. На Мотрича також реєструвався яхт-клуб, який програма «Наші гроші. ТВ» пов’язала з нардепом Скуратовським. Мотрич є однокурсником і товаришем Костянтина Проскурка (Гаджі), якого затримали по «справі Розенблата і Полякова» та, за словами правоохоронців,  дома знайшли мічені купюри.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Газова справа»: один з обвинувачених затягує процес, «гублячи» своїх адвокатів
11 Липня 2017

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

12.07.2017

Дніпро «Філатовець» конфіденційно влаштує веслувальний канал і воднолижний стадіон у Дніпрі за 179 мільйонів

І-Франк Оточення екс-голови Івано-Франківської САД отримало ще 115 мільйонів на дороги Франківщини

Одеса Поки Луценко заступається за Марушевську, його підлеглі активно збирають на неї докази

11.07.2017

Чернігів Після відкриття справи на дорожнього монополіста Чернігова, його почали зачищати від зв’язків з мером

Одеса Суд залишив під арештом 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок вартістю в 4 млн

10.07.2017

Київ Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Київ Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

Черкаси Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

09.07.2017

Донецьк Донецька САД відписала 91 мільйон на капремонт шматка траси за таємними цінами

07.07.2017

Кіровоград Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського

Суми Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Черкаси Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Київ «Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

І-Франк Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

06.07.2017

Луганськ Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ