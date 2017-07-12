У екс-керівника столичного СБУ знайшлася незадекларована приватна клініка дружини в елітному районі Києва

Колишній керівник Головного управління Служби безпеки в місті Києві та Київській області Степан Грещук не вказував у деклараціях стоматологічну клініку дружини, а також подавав недостовірні відомості про авто.

Про це повідомляє Антон Столяров в проекті «Декларації».

Електронні декларації працівників СБУ зараз засекречені. У декларації Грищука за 2015 рік відомості про внесок дружини до статутного капіталу відсутні. Натомість його дружина – Олена Риндіна, останні роки є засновницею та керівником ТОВ «Дентера-Плюс», що займається стоматологічною практикою. Згідно до інформації з сайту компанії, клініка знаходиться за адресою Драгомирова, 3, – у житловому комплексі бізнес-класу «Новопечерські Липки».

Згідно з витягом з реєстру МВС, у червні 2014 року Степан Грещук придбав новий автомобіль Mercedes-Benz E 350 CDI. Проте в деклараціях він вказав старішу модель – Е 320. Покупка обійшлася йому в понад мільйон гривень, що за тодішнім курсом становило близько $90 тис. За рік до цього Олена Риндіна також стала власницею нового BMW 328I. Зараз авто такої моделі коштує близько $25 тис.

Нещодавно стало відомо, що Грещук мешкає в елітному будинку на Хрещатику 27-Б. Квартира записана на його сестру Галину, а в своїх деклараціях Гращук замовчав своє проживання в цьому помешканні.

Грищук був звільнений з посади указом президента в травні 2017 року. Інформація про його нове призначення наразі відсутня. На посаду керівника СБУ Києва та області призначений Сергій Семочко.

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