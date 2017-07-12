НОВИНИ

12.07.2017

Проректор медуніверситету, доньок якого обдаровують невідомі, забув задекларувати ресторанний бізнес

«Філатовець» конфіденційно влаштує веслувальний канал і воднолижний стадіон у Дніпрі за 179 мільйонів

Оточення екс-голови Івано-Франківської САД отримало ще 115 мільйонів на дороги Франківщини

Поки Луценко заступається за Марушевську, його підлеглі активно збирають на неї докази

11.07.2017

Луценко відправив справу про «хабар прокурора Дикого» до Львова, де її закрили

За рік металеві номери для МВС за 86 мільйонів подорожчали на третину

Після відкриття справи на дорожнього монополіста Чернігова, його почали зачищати від зв’язків з мером

Суд залишив під арештом 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок вартістю в 4 млн

«Прокладка» Адамовського продала армії арктичного дизелю на 442 мільйони

«Укркарт» виграв у австрійців чверть мільярда «Укрпошти» на процесинг. Тігіпка і Ахметова викинули

10.07.2017

Нацгвардія скупилась м’ясом та рибою на 37 мільйонів у дублера «Смілапостач»

Суд залишив Міноборони 4 мільйони гарантії «прокладки» Адамовського за зірвані поставки бензину

Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проректор медуніверситету, доньок якого обдаровують невідомі, забув задекларувати ресторанний бізнес

12 Липня 2017

Проректор Національного медичного університету ім. О. Богомольця Олександр Никитюк не задекларував внесок у розмірі 4,4 тис. грн до статутного фонду ТОВ “Трудовий колектив “Агросервіс”. Про це свідчать дані Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Не внесена Никитюком в декларацію за 2016 рік фірма зареєстрована у 2007 році і спеціалізується на діяльності ресторанів. Одним з учасників компанії, а також її керівник, є Геннадій Нечипоренко – брат екс-прокурора Шевченківського, а пізніше Подільського районів Києва Сергія Нечипоренка.

Партнерами по бізнесу проректора Никитюка виступають колишній працівник АМКУ, нині київський адвокат Тимофій Удалов, сестра помічниці нардепа від «Опозиційного блоку» Олексія Білого Уліанія Боднаровська, Олена Савицька, екс-замдиректора ДКТП «Хрещатик» Олег Воротинцев, а також колишні менеджери ДП «Агроспецсервіс» Ігор Круц, Людмила Гнатюк, Микола Бойко та Ірина Костина. Кожен з них вніс до статутного фонду фірми по 4400 грн. Додамо, що Олександр Никитюк був гендиректором і «Хрещатика», і «Агроспецсервісу».

За підсумком 2016 року Никитюк задекларував 336 тис. грн доходу у вигляді заробітної плати та 94 тис. грн пенсії. Дружина проректора Віоліна заробила 167 тис. грн. Готівкою та на банківських рахунках Никитюк зберігає 61 тис. грн.

Автопарк подружжя налічує чотири автомобілі орієнтовною ринковою вартістю 1,8 млн грн. Це Toyota Land Cruiser 2003 р.в., придбана у 2007, Lexus LS 460  2007 р.в., набутий у 2008 , Honda Cr-v 2008 р.в., яку купили на рік пізніше та Volkswagen Beetle 2013 р.в., куплений у рік випуску.

Щодо нерухомого майна, то сім’ї Никитюків належить  будинок на 320 кв м та гараж площею 39 кв м у Борисполі, квартира на 76 кв м у Києві, земельні ділянки – на 0,27 га у Великій Олександрівці Бориспільського району та 0,05 га в Іршаві на Закарпатті,.

Старша донька проректора Тетяна Циркун, згідно з даними реєстру нерухомості, у березні 2017 року отримала в подарунок від невідомого 0,133 га землі у селі Гатне Києво-Святошинського району, місяцем раніше – квартиру площею 80 квадратів на проспекті 40-річчя Жовтня у Києві. Також влітку 2016 Тетяна Циркун придбала 0,2 га землі у Борисполі.

Молодшій доньці Никитюків Світлані Никитюк у лютому цього року хтось подарував квартиру на вулиці Голосіївській у Києві площею 79,9 кв м. Крім того, у першому кварталі 2017 вона зареєструвала право власності на два автомобілі – Hyundai Sonata 2011 р.в. та Volkswagen Phaeton 2004 р.в.

Нагадаємо, Олександр Никитюк став проректором з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця у 2014 році. Раніше очолював Радомишльську райдержадміністрацію Житомирської області (2004-2005, 2010-2011), був депутатом Житомирської облради VI скликання від «Партії регіонів».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Газова справа»: один з обвинувачених затягує процес, «гублячи» своїх адвокатів
11 Липня 2017

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

12.07.2017

Дніпро «Філатовець» конфіденційно влаштує веслувальний канал і воднолижний стадіон у Дніпрі за 179 мільйонів

І-Франк Оточення екс-голови Івано-Франківської САД отримало ще 115 мільйонів на дороги Франківщини

Одеса Поки Луценко заступається за Марушевську, його підлеглі активно збирають на неї докази

11.07.2017

Чернігів Після відкриття справи на дорожнього монополіста Чернігова, його почали зачищати від зв’язків з мером

Одеса Суд залишив під арештом 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок вартістю в 4 млн

10.07.2017

Київ Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Київ Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

Черкаси Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

09.07.2017

Донецьк Донецька САД відписала 91 мільйон на капремонт шматка траси за таємними цінами

07.07.2017

Кіровоград Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського

Суми Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Черкаси Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Київ «Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

І-Франк Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

06.07.2017

Луганськ Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ