Проректор медуніверситету, доньок якого обдаровують невідомі, забув задекларувати ресторанний бізнес

Проректор Національного медичного університету ім. О. Богомольця Олександр Никитюк не задекларував внесок у розмірі 4,4 тис. грн до статутного фонду ТОВ “Трудовий колектив “Агросервіс”. Про це свідчать дані Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Не внесена Никитюком в декларацію за 2016 рік фірма зареєстрована у 2007 році і спеціалізується на діяльності ресторанів. Одним з учасників компанії, а також її керівник, є Геннадій Нечипоренко – брат екс-прокурора Шевченківського, а пізніше Подільського районів Києва Сергія Нечипоренка.

Партнерами по бізнесу проректора Никитюка виступають колишній працівник АМКУ, нині київський адвокат Тимофій Удалов, сестра помічниці нардепа від «Опозиційного блоку» Олексія Білого Уліанія Боднаровська, Олена Савицька, екс-замдиректора ДКТП «Хрещатик» Олег Воротинцев, а також колишні менеджери ДП «Агроспецсервіс» Ігор Круц, Людмила Гнатюк, Микола Бойко та Ірина Костина. Кожен з них вніс до статутного фонду фірми по 4400 грн. Додамо, що Олександр Никитюк був гендиректором і «Хрещатика», і «Агроспецсервісу».

За підсумком 2016 року Никитюк задекларував 336 тис. грн доходу у вигляді заробітної плати та 94 тис. грн пенсії. Дружина проректора Віоліна заробила 167 тис. грн. Готівкою та на банківських рахунках Никитюк зберігає 61 тис. грн.

Автопарк подружжя налічує чотири автомобілі орієнтовною ринковою вартістю 1,8 млн грн. Це Toyota Land Cruiser 2003 р.в., придбана у 2007, Lexus LS 460 2007 р.в., набутий у 2008 , Honda Cr-v 2008 р.в., яку купили на рік пізніше та Volkswagen Beetle 2013 р.в., куплений у рік випуску.

Щодо нерухомого майна, то сім’ї Никитюків належить будинок на 320 кв м та гараж площею 39 кв м у Борисполі, квартира на 76 кв м у Києві, земельні ділянки – на 0,27 га у Великій Олександрівці Бориспільського району та 0,05 га в Іршаві на Закарпатті,.

Старша донька проректора Тетяна Циркун, згідно з даними реєстру нерухомості, у березні 2017 року отримала в подарунок від невідомого 0,133 га землі у селі Гатне Києво-Святошинського району, місяцем раніше – квартиру площею 80 квадратів на проспекті 40-річчя Жовтня у Києві. Також влітку 2016 Тетяна Циркун придбала 0,2 га землі у Борисполі.

Молодшій доньці Никитюків Світлані Никитюк у лютому цього року хтось подарував квартиру на вулиці Голосіївській у Києві площею 79,9 кв м. Крім того, у першому кварталі 2017 вона зареєструвала право власності на два автомобілі – Hyundai Sonata 2011 р.в. та Volkswagen Phaeton 2004 р.в.

Нагадаємо, Олександр Никитюк став проректором з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця у 2014 році. Раніше очолював Радомишльську райдержадміністрацію Житомирської області (2004-2005, 2010-2011), був депутатом Житомирської облради VI скликання від «Партії регіонів».

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