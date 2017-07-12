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Поки Луценко заступається за Марушевську, його підлеглі активно збирають на неї докази

12 Липня 2017

Попри заяву генерального прокурора Юрія Луценка про непричетність екс-керівника одеської митниці Юлії Марушевської до порушення законодавства, співробітники Генеральної прокуратури шукають доказів по ній по двох справах.

Про це пише Федір Орищук в «Главкомі»

Судова ухвала, в якій фігурує прізвище Марушевської, була винесена судом наприкінці квітня, вже після того, як генпрокурор Юрій Луценко заявив про відсутність претензій до екс-керівника одеської митниці. З документу видно, що закиди у бік соратниці Михайла Саакашвілі, мала не лише СБУ, як стверджував генпрокурор, а і його підлеглі з ГПУ.

Нині прокурори намагаються знайти докази винуватості Юлії Марушевської одразу по двох епізодах.

Відповідно до судових матеріалів, Головне слідче управління ГПУ розпочало розслідування 20 грудня 2016  року за фактом отримання неправомірної вигоди та зловживання владою.

Фабула кримінальної справи виглядає так: команда Марушевської з дев`яти осіб одеської митниці з листопада 2015 року по листопад 2016 року, прикриваючись сумнівними дорученнями начальника Одеської митниці ДФС України Юлії Марушевської, створили умови для оформлення митних декларацій по ввезенню на територію України різних груп товарів по заниженій вартості. Як вважають слідчі, це призвело до надання клієнтам митниці незаконних переваг у порівнянні з конкурентами та недонадходження до державного бюджету близько 6,92 млн гривень.

Інший епізод цього кримінального провадження: низка великих платників податків з Одеської області, які  користувались спрощеною процедурою розмитнення, робили внески до благодійного фонду «На благо Одеси».

26-річна Юлія Марушевська очолила Одеську митницю ДФС у жовтня 2015 року. Пішла з посади у листопаді 2016 року. Вона назвала справу проти себе «фейковою».

Благодійний фонд «На благо Одеси» фігурує в іншому кримінальному провадженні стосовно колишнього генерального консула Грузії в Одесі Теймураза Нішніанідзе, екс-радника голови Одеської області Михайла Михайла Саакашвілі.

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