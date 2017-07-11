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За рік металеві номери для МВС за 86 мільйонів подорожчали на третину

11 Липня 2017

Головний сервісний центр МВС 7 липня за результатами тендеру замовив ДП «Завод «Динамо-Сілейр» металевих номерних знаків на 86,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Виготовлять 141 600 штук і 608 225 комплектів номерів різних типів для різних транспортних засобів. Їхні ціни в середньому на третину вищі від минулого року.

Наприклад, звичайні автономери підтипу 1-1 зараз коштують 128,28 грн./к-т. У травні 2016 року їх купували у ТОВ «Світлофор» на 30% дешевше – по 98,94 грн./к-т.

Мотономери типу 5 замовили по 64,14 грн./шт., тобто на 34% дорожче від торішньої ціни в 48,00 грн./шт.

Ціна угоди на півтора відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 87,65 млн грн.

Єдиним конкурентом із вищою на піввідсотка ціною був згаданий «Світлофор».

ГС «Міжрегіональна правозахисна асоціація сприяння бізнесу» безуспішно вимагала прибрати умову надання аналогічних договорів за останні п’ять років на загальну суму не менше 10,00 млн грн. ТОВ «Спецзнак» із того ж приводу поскаржилось в АМКУ, заявивши, що такий досвід мають лише «Світлофор» і «Завод «Динамо-Сілейр».

За словами замовника, вказану суму встановили, щоб визначити, чи може учасник виготовити великий обсяг номерів. Угода передбачає їхню передачу протягом тижня після заявки, а затримка може призвести до напруги серед автомобілістів. Однак адмінколегія АМКУ  підтримала скаржника і постановила змінити тендерну документацію. Після чого центр узагалі виключив пункт про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Засновником дніпровського «Завод «Динамо-Сілейр» є ТОВ «Торговельно-промислова група «Формула» кіпрської компанії «Пайнакраун Лімітед», директором – Тетяна Селіхова, а підписантом – Олександр Підлубний. Свого часу ці двоє були серед засновників нині ліквідованого ТОВ фірма «Пдс Лтд».

Раніше фірма-переможець належала україно-британському ПАТ «Динаміка Корпорейшин» (з лютого 2016 року в стані санації), яким керувала Селіхова.

Харківський «Світлофор» записано на Олександра Золотарьова і Бориса Димова. У 2004 році фірму разом із Димовим заснувала Любов Литвиненко, відома як партнерка Тетяни Дагаєвої, доньки покійного генерала Юрія Дагаєва – екс-очільника ДАІ (1994-1998) і замміністра МВС (1998-2000).

Сама Дагаєва є співвласницею ТОВ «Південна легенда», де її партнером є Сергій Тащілкін, відомий через скандальну закупівлю МВС квартир у Криму у 2012 р.

 

Найменування товару Кількість, од. Одиниця виміру Ціна, грн./од. із ПДВ
Державний номерний знак підтип 1-1 (авто) к-т 600 500 128,28
Державний номерний знак підтип 1-1 (причеп) шт. 80 500 64,14
Державний номерний знак підтип 1-2 (жовтого кольору) к-т 3 500 128,28
Державний номерний знак підтип 3-1 (для мопедів) шт. 25 500 32,64
Державний номерний знак тип 4 (дипломатичні) к-т 475 128,28
Державний номерний знак тип 5 (мото) шт. 35 500 64,14
Державний номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) к-т 1 650 181,14
Державний номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) з графічним елементом к-т 100 181,14
Державний номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) шт. 50 70,08
Державний номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) з графічним елементом шт. 50 70,08
Державний номерний знак тип 11 (синього кольору) к-т 2 000 128,28

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