«Укркарт» виграв у австрійців чверть мільярда «Укрпошти» на процесинг. Тігіпка і Ахметова викинули

ПАТ «Укрпошта» 7 липня за результатами тендеру уклало угоду ПрАТ «Українська національна розрахункова картка» («Укркарт») про послуги процесингу на 214,35 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На п’ять років замовили послуги з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів, зокрема підключення до міжнародних платіжних систем «Visa» і «MasterCard» та національної платіжної системи «Простір». Перелік із цінами наведено у таблиці нижче. Стандарт працездатності процесингової системи має становити 99,5%.

Прес-служба замовника пише, що закупівля дозволить клієнтам розраховуватись картками та отримати доступ до інших безготівкових операцій. За даними «FinClub», державний «Ощадбанк» веде перемовини з «Укрпоштою» про розміщення POS-терміналів у її відділеннях, але сторони не можуть домовитись про розмір комісії.

Ціна угоди вдвічі менша від очікуваної вартості закупівлі в 430,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом із вищою принаймні у півтора рази ціною було ПрАТ «Український процесінговий центр» («UPC») австрійського банку «Raiffeisen Bank International AG». Обидва учасники, які є лідерами на ринку процесингу в Україні, жодного разу не знижували ціну на аукціоні.

Натомість ТОВ «ТАС Лінк» Сергія Тігіпка і ПАТ «Перший український міжнародний банк» Ріната Ахметова не допустили до торгів, оскільки вони не переклали документи про відповідність вимогам і проходження аудиту на українську чи російську мови.

Також «ПУМБ» не подав відомості з Реєстру НБУ про небанківську установу, яка працює в НПС «Український платіжний простір», відомості із Реєстру платіжних систем НБУ про оператора послуг платіжної інфраструктури, довідку з витягом із договору про придбання у вендора процесингового рішення відповідної технології або наявності власної технології, а також копію офіційного листа-підтвердження від «Visa» і «MasterCard» або їхніх представництв.

Компанія «ТАС Лінк» оскаржила своє відхилення в АМКУ, але не оплатила скаргу.

«Укркарт» – одна з двох фірм, які отримали право передавати інформацію з касових апаратів податківцям унаслідок «касової реформи» Сергія Арбузова та Олександра Клименка. Обидві пов’язували з оточенням Віктора Януковича. «УкрКарт» до 2012 р. контролював Василь Горбаль, проте, за його словами, перед отриманням компанією статусу інформаційного еквайра його змусили передати право власності. Після зміни влади у 2014 р. отримати такий статус хотіло ще вісім компаній-новачків.

Нині кінцевими бенефіціарами «Укркарту» значаться Руслан Астахов і Геннадій Поліщук. Останній був головою правління ПАТ «АБ «Укргазбанк» у 2002-2004 рр.. та помічником Горбаля як нардепа 4-5 скликань. Також Поліщук є співвласником збанкрутілого торік Тресту «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього за ланцюжком через ТОВ «Сота-Будінвест» і ТОВ «Сота-Інвест».

Керує «Укркартом» донеччанин Олександр Пранов, чия мати Валентина Пранова раніше працювала в Управлінні Національного банку в Донецькій області.

Акціонерами є ТОВ «Інвестенерго», ТОВ «УСГ «Життя», ТОВ «Світ капіталу» і ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест» (ПВІФНВЗТ «Комфортне місто»). Також міноритарієм лишається державний «Укргазбанк», картки якого супроводжує «Укркарт».

Найменування послуги Одиниця виміру Кількість, од. за 5 років Ціна, грн./од. із ПДВ Підключення до МПС Visa Int. Inc. (реєстрація члена МПС Visa Int. Inc. в процесинговому центрі, первісна параметризація системи, налаштування маршрутизації в МПС, виконання інтеграційних робіт, сертифікація продуктів/послуг емісії та еквайрінгу із проведенням пов’язаних тестів, в тому числі для термінального обладнання M-TIP/ADVT). За підключення 1 107 170,00 Підключення до МПС MasterCard Int. Inc. (реєстрація члена МПС MasterCard Int. Inc. в процесинговому центрі, первісна параметризація системи, налаштування маршрутизації в МПС, виконання інтеграційних робіт, сертифікація продуктів/послуг емісії та еквайрінгу із проведенням пов’язаних тестів, в тому числі для термінального обладнання M-TIP/ADVT). За підключення 1 107 170,00 Підключення до НПС «ПРОСТІР» (реєстрація члена НПС «ПРОСТІР» в процесинговому центрі, первісна параметризація системи, налаштування маршрутизації в МПС, виконання інтеграційних робіт, сертифікація продуктів/послуг емісії та еквайрінгу). За підключення 1 107 114,80 Щомісячна технічна підтримка каналів зв’язку, в тому числі шифрованих каналів. За один канал 120 893,11 Щомісячне надання web-інтерфейсу до даних авторизаційної системи процесингового центру. один користувач 1 800 59,54 Генерація даних для персоналізації картки з магнітною смугою та для PIN-коду, в тому числі для його доставки електронними каналами (звичайна, в т.ч. термінова). за один комплекс даних (для ПК та PIN) 5 000 000 0,46 Генерація даних для персоналізації картки стандарту ЕМV (в тому числі безконтактних) та для PIN-коду, в тому числі генерування та доставка електронними каналами (звичайна, в т.ч. термінова). за один комплекс даних (для ПК та PIN) 1 500 000 0,71 Технічна підтримка (в т.ч. підключення) POS-терміналу/віртуального терміналу/банкомату та кіоску самообслуговування (реєстрація/перереєстрація в системі, генерація ключів, сертифікатів безпеки, тестування роботи, реєстрація в системах 3-D Secure – Verified by Visa і MasterCard Secure Code/ MasterCard Identity Check, підключення додаткових сервісів щодо зміни PIN-коду, друк міні-виписки, здійснення переказів, продаж наперед сплачених ваучерів, налаштування/зміна параметрів on­line комісій, лімітів, включаючи завантаження криптографічних ключів, зміну реєстраційних даних, налаштування/зміну параметрів чеків, генерацію ключів для захисту ділянки між хостом та банкоматом, POS- терміналом, CAT та таке інше), щомісячно один термінал 1 000 000 10,26 Платіж за фінансову транзакцію, зміну PIN-коду, надання міні-виписки, запиту балансу по картці/рахунку, за підготовку даних для відправлення SMS- повідомлення/повідомлення на електронну пошту (емісія, еквайрінг) одна транзакція 750 000 000 0,11 (без ПДВ) Платіж за транзакцію з використанням технології 3D- Secure: · e-commerce (Інтернет-еквайрінг); · Visa Direct/MasterCard MoneySend (еквайрінг, P2P перекази); · верифікація (емісія). одна транзакція 700 000 000 0,15 (без ПДВ) Ведення претензійної роботи (аналіз транзакції, що оскаржується, запит документів в разі необхідності, прийняття рішення щодо виставлення поворотного платежу/повторного представлення транзакції до сплати, відправка відповідних транзакцій та документів в МПС – Chargeback, representment, retrieval request, compliance, арбітражні диспути). один диспут 725 000 15,01 Щомісячний платіж за надання послуги моніторингу шахрайських операцій в режимі 24/7 (емісія, еквайрінг), яка включає в себе в тому числі блокування авторизації з використанням правил маршрутизації (щомісячно). одна послуга 60 7 145,00 Щомісячний платіж за щоденну обробку даних файлового обміну (файлів card reference, daily balance та інших) одна послуга 60 1 785,00 Ставка розроблення індивідуального програмного забезпечення на замовлення / тестування / сертифікаційні послуги в області інформатизації та інші супутні послуги (чол./год.). одна чол./год. 3 000 357,05 Обробка та надання даних через систему on-line доступу (про баланс по картці / рахунку, про історію авторизацій / блокувань по картці / рахунку, про перегляд / внесення / вилучення картки в/зі Стоп-списку, про історію авторизацій по кліше / Terminal ID, про стан банкоматів та Т.І.). один запит 2 000 000 0,1

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