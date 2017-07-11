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Топ-5 постачальників зерна «Укрспирту»

11 Липня 2017

У першому півріччі 2017 року ДП «Укрспирт» уклало угод про закупівлю зерна на 659,92 млн грн. Більше половини цієї суми, або 60% припало на п’ять постачальників.

Як і протягом 20152016 років, найбільше замовлень отримало ТОВ «Агро Фонд» – на 236,47 млн грн.

Фірма була зареєстрована в березні 2014 року в с. Звиняче Горохівського р-ну Волинської обл. Зараз її статутний капітал становить 2,50 млн грн. Засновниками є Василь Лемех та Іван Мигаль зі Львівщини. Їм належить ТОВ «Захід Вторметал» і ТОВ «Галич Лан», а також ТОВ «Моноліт Буд Констракт» з Андрієм Волощаком, ТОВ «Інвест Агротрейд» і ТОВ «Марсель Трейд» разом з Андрієм Желізняком.

Крім того, 53,96 млн грн. отримає ПП «Вєлма» Віктора Мартинюка зі статутним капіталом 100 грн.

ТОВ «Виробниче підприємство Фрейя» продасть сировини на 44,64 млн грн.

Цією столичною фірмою зі статутним капіталом 375 грн. володіє та керує Юлія Рудніцька з Житомирщини. За даними «YouControl», у березні 2016 року засновником був Євгеній Романенко. В одному офісі з «ВП Фрейя» зареєстрована ціла низка юридичних осіб.

Ще 37,74 млн грн. дісталося ТОВ «Грейн-Юкрейн» із Херсонщини черкасця Дениса Розгона зі статутним капіталом 100 грн. «YouControl» повідомляє, що у серпні 2015 року засновником значився Андрій Яковлєв.

ТОВ «Вінкор Агро» отримало замовлень ще на 24,26 млн грн.

Компанія зі статутним капіталом 5 тис грн. належить Богдану Руденку з Житомирщини, Мирославі Дикун із Хмельниччини та Дмитру Пермінасу з Черкащини, якому належать ФГ «Харвест Агро» і ТОВ «Голден Спайк».

Як повідомляли «УНН», влада пообіцяла МВФ приватизувати «Укрспирт» до кінця вересня цього року. При цьому держпідприємство досі не провело незалежний аудит фінансової звітності за минулий рік. Днями прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в «Укрспирті» потрібно замінити менеджмент і створити наглядову раду. Нагадаємо, рік тому тимчасовим виконувачем обов’язків директора призначили Олега Дрожжіна, який до того був замдиректора. Підписантами у держреєстрі значаться заступники Олександр Горобець, Олександр Альохін і Генріх Мікаелян.

Постачальник Товар Загальна вартість угод, млн грн.
ТОВ «Агро Фонд» кукурудза, пшениця, ячмінь, жито, сорго, тритикале 236 467 500
ПП «Вєлма» кукурудза 53 955 000
ТОВ «ВП Фрейя» кукурудза, пшениця, ячмінь, жито, сорго, тритикале 44 640 000
ТОВ «Грейн-Юкрейн» кукурудза 37 740 000
ТОВ «Вінкор Агро» кукурудза, пшениця, ячмінь, жито, сорго, тритикале 24 255 000
Усього:   397 057 500

 

Анна Сорока, «Наші гроші»

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