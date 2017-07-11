Суд залишив під арештом 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок вартістю в 4 млн

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Солом’янський районний суд Києва відмовив ТОВ «Девелопмент Еліт» у скасуванні арешту 185 млн грн.

Таку ухвалу суд прийняв 26 червня.

З матеріалів засідання відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження №52016000000000411 від 02.11.2016 року. Підставою для цього стало можливе заволодіння посадовцями Одеської міськради коштами місцевого бюджету за попередньою змовою групою осіб. Мова йде про прийняте 19 жовтня минулого рішення міськради, яким мерії було дозволено купити у «Девелопмент Еліт» 14 395 кв м

нежитлових приміщень на вул. Косівська,2-Д в Одесі за 185 млн грн.

На придбанні цієї будівлі збанкрутілого заводу важкого кранобудування «Краян» наполягав мер Одеси Генадій Труханов – тут планується створити новий офіс міського виконкому. За рік до цього ця будівля була продана на комунальному аукціоні за майже в 50 разів меншу ціну – 3,8 млн грн., а після цього за 11 млн грн. перепродана «Девелопмент Еліт».

16 грудня кошти міського бюджету були перераховані на рахунки «Девелопмент Еліт» в банку «Південний», де вони були арештовані в якості речового доказу.

В суді адвокат фірми наполягав, що рішення про укладання договору купівлі-продажу між Департаментом комунальної власності від імені Одеської міської ради та «Девелопмент Еліт» відбулось на підставі рішення Одеської міської ради. І в цьому рішенні депутати погодилися з ціною та з продавцем нерухомості. Крім того, адвокат наполягав на законності походження отриманих коштів, адже вони були перераховані з рахунку міськради.

В свою чергу суддя вирішив, що фірма так і не надала суттєвих доказів про необхідність зняття арешту. Крім того, це питання вже розглядалося раніше в суді і аргументи адвокатів «Девелопмент Еліт» з того часу не змінилися.

«Девелопмент Еліт» було створена 25 серпня 2016 року, а наступного дня придбала приміщення, які потім продало одеській владі.

Засновником і директором фірми спочатку був  Загодіренко Петро Олександрович. Цей чоловік 1990 р.н. був зареєстрований у гуртожитку Національного університету «Одеська юридична академія».На сайті академії Загодіренко був вказаний як асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, але зараз з переліку викладачів його прибрали.

Нині на Загодіренка записано 0,3% статного фонду фірми, решта – на компанію з Глазго (Велика Британія) «Valton group LP», власником якої виступає угорський юрист Андрас Поповикс.

За даними ЗМІ, попри арешт коштів, в придбаному мерією будинку йдуть ремонтні роботи, а охороняє приміщення муніципальна охорона.

Банк «Південний» належить Юрію Родіну, але неофіційним власником називають бізнесмена Андрія Адамовського.

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