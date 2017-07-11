«Прокладка» Адамовського продала армії арктичного дизелю на 442 мільйони

Міністерство оборони України 7 липня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «Газтрейд» про постачання арктичного дизельного палива на загальну суму 442,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада поставлять 20 325 т дизпалива ДП-Арк-Євро4-В0 виробництва ТОВ «Август Пром», із яких 12 405 т коштуватиме 21 790 грн./т і 7 920 т – 21 690 грн./т.

Це на 3% дорожче від середньої гуртової ринкової ціни звичайного дизелю, яка за даними «OilNews», зараз становить 21 120 грн./т.

У березні-квітні армія замовила його цій самій фірмі по 24 534-24 780 грн./т, що тоді було на 8-9% дорожче ринку. Згодом у договір тричі вносили зміни, одна з яких стосувалась продовження терміну поставки, а решта – невідомі.

Сума нинішніх угод на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 508,13 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Нафтотрейд-Капітал», ТОВ «Техойл Рітейл» і ПП «ОККО Контракт».

Дніпровський «Газтрейд» Дмитра Львова з Кам’янського зі статутним капіталом 1 тис грн. створений в листопаді 2016 року під назвою «Рапторія». Він почав отримувати держпідряди цьогоріч у квітні, переважно в Міноборони.

Згаданий «Август Пром» зареєстрований за однією адресою з ТОВ «Трейд Коммодіті», покровителем є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

У 2013-2014 роках Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

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