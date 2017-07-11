Після відкриття справи на дорожнього монополіста Чернігова, його почали зачищати від зв’язків з мером

Поліція підозрює посадовців ТОВ «ШБУ-14» у привласненні бюджетних коштів шляхом фільсифікації актів виконаних робіт з капітального ремонту дороги в Чернігові вартістю 1,71 млн грн.

Про це пише видання «Високий Вал» з посиланням на розгляд в суді клопотання слідчого в рамках кримінального провадження №12017270010002492 від 29.03.2017 р.

Слідство встановило, що в 2016 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради та «ШБУ-14» уклали договір з капремонту дороги по проспекту Перемоги в Чернігові. За даними поліції, керівництво фірми при здачі робіт вносило до актів фіктивні дані, крім того була покладена асфальтобетонна суміш нижчої якості.

У суді слідчий клопотав про доступ до тендерної документації про співпрацю УЖКГ Чернігівської міськради і «ШБУ-14», і суд це клопотання задовольнив.

Останні часом «ШБУ-14» виграло всі міські тендери (окрім ремонту вулиці Шевченка) щодо капітального ремонту доріг в Чернігові. Його єдиним конкурентом на торгах було «Менське ШРБУ №82», яке навіть не намагалося нав’язати конкуренцію.

Засновником «ШБУ-14» є бізнес-партнер мера Чернігова Владислава Атрошенка – Костянтин Будьонний, який також є засновником ТОВ «Кабельний телевізійний центр м. Чернігова».

Від «Наших грошей»

Донедавна Костянтин Будьонний був співзасновником ТОВ «Десна-ФК», де його давнім бізнес-партнером був Тимофій Бичков. Це тесть міського голови Чернігова Атрошенка. Днями Бичкова вивели з засновників фірми, а сама вона змінила назву на ТОВ «Краун Роялті». Також Будьонний вийшов з співвласників ТОВ «Ріел ко.», де його партнерами були Атрошенко та Бичков.

Щоправда, підписантом в «ШБУ-14» залишився Сергій Шахрайчук, який також є директором в фірмі дружини мера Тамари Атрошенко – ТВО «АБ Бізнесгруп». Ця фірма також є співзасновником згаданого вище «Ріел ко.».

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