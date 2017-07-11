Луценко відправив справу про «хабар прокурора Дикого» до Львова, де її закрили

Прокурор прокуратури Львівської області Петро Бойко 30 листопада 2016 року закрив кримінальне провадження стосовно екс-прокурора Обухівського району Київської області Юрія Дикого, підозрюваного у вимаганні. Про це стало відомо зі спроб однієї сторони процесу відновити провадження через суд.

Провадження стосовно Дикого було закрито на підставі не встановлення достатніх доказів для доведення його вини в суді.

Дикого та ще чотирьох осіб обвинуватили у вимаганні у Григорія Маловічка у 2014 році ділянки площею 1 га у с. Плюти Обухівського району в обмін на закриття стосовно Маловічка справи по статті «шахрайство»

15 січня 2015 року прокуратура повідомила, що крім прокурора Дикого було затримано ще чотирьох осіб. Того самого дня Генпрокуратура звільнила Дикого «за вчинення ганебного вчинку, що порочить працівника прокуратури».

Тим часом Нацполіція повідомляла, що загалом до складу «злочинної групи» входило семеро осіб: окрім самого Дикого ще начальник відділу прокуратури Обухівського району, слідчий Обухівського райвідділу міліції, два адвокати і двоє громадян.

Згодом з’ясувались, що громадяни – це брати Вадим і Віталій Дмитренки. Відзначимо, що Вадим Дмитренко є помічником нардепа від «Батьківщини» Олександри Кужель. Остання приходила до суду підтримати свого помічника.

Наступного дня, 16 січня, Дикому, двом адвокатам і братам Дмитренкам повідомили про підозру по статті «вимагання». Другий прокурор і слідчий міліції підозри не отримали.

У червні 2015 обвинувальний акт стосовно п’яти осіб було передано до суду. У жовтні Києво-Святошинський райсуд повернув прокуратурі обвинувальний акт для усунення недоліків.

Після цього прокуратура відновила слідство і 09.03.2016 прокурор прокуратури Київської області Антон Авер’янов закрив провадження щодо братів Дмитренків і двох адвокатів у зв’язку з браком доказів.

Втім, заступник генпрокурора (прізвище невідоме) 04.04.2016 скасував постанову Авер’янова, а 19.05.2016 і постанову про відновлення досудового розслідування. Тобто змусив місцеву прокуратуру йти в суд із тими доказами, які вже були зібрані.

Однак 12.10.2016 генпрокурор Юрій Луценко скасував постанови заступника генпрокурора і скерував справу для подальшого розслідування до слідчого управління прокуратури Львівської області.

30.11.2016 прокурор прокуратури Львівської області Петро Бойко закрив провадження щодо Дикого та справу в цілому.

Представник Маловічка Тетяна Зелькіна (вона є помічником нардепа Антона Геращенка) оскаржила закриття провадження щодо Дикого і в цілому. Однак, у травні цього року Галицький райсуд м. Львова відмовився задовольнити цю скаргу за безпідставністю. У червні Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін.

Деякі деталі справи

28.11.2014 за заявами Григорія Маловічка та Фоміна А.М. було відкрите кримінальне провадження за фактом вимагання працівниками прокуратури Обухівського району Київської області неправомірної вигоди у вигляді земельної ділянки.

16.01.2015 повідомлення про підозру отримали 5 осіб: брати Вадим і Віталій Дмитренки, два адвокати (Михайло Бузанов і Олександр Ледовський), а також прокурор Обухівського району Юрій Дикий.

Відповідно до повідомленої підозри, один із братів Дмитренків, вичерпавши всі можливості повернути ділянку площею 1 га у с. Плюти Обухівського району з володіння Григорія Маловічка, вирішив повернути її шляхом погроз щодо притягнення Маловічка до кримінальної відповідальності.

У подальшому брати Дмитренки, а також їхні адвокати вступили у змову з прокурором Юрієм Диким, щоби той дав вказівку процесуальному керівнику у справі та слідчому міліції обмежити права та свободи Маловічка шляхом його кримінального переслідування, з метою примусити його передати ділянку Дмитренкові.

Ця ділянка раніше належала Дмитренку. У 2010 році він позичив у Маловічка гроші (договір позики на $50 тис). У якості забезпечення виконання зобов’язань по виплаті боргу Дмитренко уклав із Маловічком договір дарування ділянки. При цьому сторони домовилися, що не будуть проводити державну реєстрацію договору дарування ділянки та переоформляти право власності – після сплати Дмитренком суми позики за згодою сторін договір буде розірвано. Усі угоди Григорій Маловічко оформлював не від свого імені, а від імені свого батька.

Судячи з даних судового реєстру, борг Дмитренки не повернули. У подальшому, а саме у травні 2013 року Маловічко продав ділянку своїй родичці Г.Г. Лисцовій, яка у жовтні 2015 подарувала цю землю матері Григорія Маловічка Ользі.

Наразі Дмитренко намагається через суд визнати договір дарування недійсним і повернути ділянку. Суди йдуть із перемінним успіхом. У червні цього року Вищий спецсуд відправив справу на новий розгляд. При цьому судом, зокрема, було встановлено, що батько Маловічка помер у 2016 році.

Додамо, що загалом Маловічко позичив Дмитренкам у 2010 році більше, ніж згадані $50 тис. Про це свідчать дані судового реєстру.

Григорій Маловічко у 2006-2010 рр був депутатом Запорізької міськради від Партії регіонів. ЗМІ повідомляли, що у деяких колах він був відомий за прізвиськом «Кріт», оскільки отримав у власність велику кількість підвальних приміщень за підозрілими схемами. Влітку 2014 року Маловічка затримували для дачі показів у справі будівництва котеджного містечка на окрузі сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки – Артема Пшонки.

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