«Газова справа»: один з обвинувачених затягує процес, «гублячи» своїх адвокатів

Якби ми хотіли почути історію з серії «Як затягнути суд?», то попросили би розповісти її одного з обвинувачених в «газовій справі Онищенка» Олександра Сергієнка і його адвокатів.

Звернули увагу на нього ще 15 червня, а вчора, 10 липня, він підтвердив достойність своєї кандидатури.

Спершу нагадаємо, що було 15 червня. Тоді підготовче засідання стосовно 8 обвинувачених було фактично заблоковане спочатку через неявку Сергієнка (він був зранку в іншому суді, звідки непоспіхом добирався в Солом’янський суд, де всі чекали лише на нього), а потім – через з’ясовування ситуації з його адвокатами.

Річ у тому, що на засіданні Сергієнко заявив, що захисників у нього немає. За його словами, адвокати Олексій Шевчук, Олександра Парамонова і Костянтин Глоба з причин, які суду так і не були пояснені, всі водночас відмовилися від його захисту. У нього залишився ще один адвокат – Андрій Левковець, який виявився закордоном. Зрештою, Сергієнку призначили адвоката з безоплатної допомоги. Однак часу це забрало немало.

Таке затягування зіграло неоціненну роль для іншого обвинуваченого – Валерія Постного, оскільки того самого дня опівночі закінчився строк тримання його в СІЗО, а суд через всі ці перипетії з Сергієнком так і не встиг розглянути клопотання САП про продовження запобіжного заходу Постному.

І от 10 липня сталась друга серія. Суд мав розглянути клопотання ПАТ «Укргазвидобування» про визначення підсудності.

На засідання прийшли захисники п’ятьох обвинувачених (Валерія Постного, Вадима Шленчака, Олександра Сомова, Олени Ченцової та Дмитра Кравченка), а також двоє обвинувачених особисто – Юрій Смаглюк та Олександр Сергієнко.

Однак, останні прийшли без адвокатів. Якби Смаглюк і Сергієнко взагалі не з’явилися, то судове засідання відбулося б. Але ж без адвокатів – ніяк.

На засіданні Сергієнко розповів, що у нього є два захисники – Левковець і Глоба, однак ніхто з них не прийшов. Прикметно, що Глоба станом на 15 червня вже нібито відмовився від захисту цього клієнта.

При цьому Сергієнко сидів у холі суду вже щонайменше за півгодини до початку засідання і міг би зв’язатися зі своїми адвокатами, але не зробив цього. Можливо, тому, що будучи юристом за освітою, він цілком усвідомлював, що неприхід адвокатів зірве засідання. Так і сталось.

Одна мила деталь, яка характеризує, що в суді всі все розуміють.

Наприкінці засідання суддя, повідомивши присутнім адвокатам, що вона з розумінням ставиться до їхніх високих гонорарів, попросила їх повідомити відсутнім колегам про наступне засідання. На що почула у відповідь, що вона переоцінює рівень координації між адвокатами обвинувачених.

Коротше – хороша робота у людей: високі гонорари за те, що нікуди не треба ходити. Можливо, це зміниться, коли буде антикорупційний суд, а з ним і обойма безкоштовних державних адвокатів, які зможуть будь-якої миті замінити відсутніх високооплачуваних професіоналів.

Бо великі гонорари за бездіяльність – трохи розбещують.

Блог від: Ірина Шарпінська, «Наші Гроші»

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