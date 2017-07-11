НОВИНИ

11.07.2017

Луценко відправив справу про «хабар прокурора Дикого» до Львова, де її закрили

За рік металеві номери для МВС за 86 мільйонів подорожчали на третину

Після відкриття справи на дорожнього монополіста Чернігова, його почали зачищати від зв’язків з мером

Суд залишив під арештом 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок вартістю в 4 млн

«Прокладка» Адамовського продала армії арктичного дизелю на 442 мільйони

«Укркарт» виграв у австрійців чверть мільярда «Укрпошти» на процесинг. Тігіпка і Ахметова викинули

10.07.2017

Нацгвардія скупилась м’ясом та рибою на 37 мільйонів у дублера «Смілапостач»

Суд залишив Міноборони 4 мільйони гарантії «прокладки» Адамовського за зірвані поставки бензину

Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

«Електроважмаш» замовив ізоляції на 78 мільйонів фірмі, яку підозрювали у привласненні грошей заводу

8,1 мільярда минулого тижня

09.07.2017

«Укргазвидобування» роздало 106 мільйонів на дослідження родовищ Харківщини і Полтавщини

Донецька САД відписала 91 мільйон на капремонт шматка траси за таємними цінами

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

«Газова справа»: один з обвинувачених затягує процес, «гублячи» своїх адвокатів

11 Липня 2017

Якби ми хотіли почути історію з серії «Як затягнути суд?», то попросили би розповісти її одного з обвинувачених в «газовій справі Онищенка» Олександра Сергієнка і його адвокатів.

Звернули увагу на нього ще 15 червня, а вчора, 10 липня, він підтвердив достойність своєї кандидатури.

Спершу нагадаємо, що було 15 червня. Тоді підготовче засідання стосовно  8 обвинувачених було фактично заблоковане спочатку через неявку Сергієнка (він був зранку в іншому суді, звідки непоспіхом добирався в Солом’янський суд, де всі чекали лише на нього), а потім – через з’ясовування ситуації з його адвокатами.

Річ у тому, що на засіданні Сергієнко заявив, що захисників у нього немає. За його словами, адвокати Олексій Шевчук, Олександра Парамонова і Костянтин Глоба з причин, які суду так і не були пояснені, всі водночас відмовилися від його захисту. У нього залишився ще один адвокат – Андрій Левковець, який виявився закордоном. Зрештою, Сергієнку  призначили адвоката з безоплатної допомоги. Однак часу це забрало немало.

Таке затягування зіграло неоціненну роль для іншого обвинуваченого – Валерія Постного, оскільки того самого дня опівночі закінчився строк тримання його в СІЗО, а суд через всі ці перипетії з Сергієнком так і не встиг розглянути клопотання САП про продовження запобіжного заходу Постному.

І от 10 липня сталась друга серія. Суд мав розглянути клопотання ПАТ «Укргазвидобування» про визначення підсудності.

На засідання прийшли захисники п’ятьох обвинувачених (Валерія Постного, Вадима Шленчака, Олександра Сомова, Олени Ченцової та Дмитра Кравченка), а також двоє обвинувачених особисто – Юрій Смаглюк та Олександр Сергієнко.

Однак, останні прийшли без адвокатів. Якби Смаглюк і Сергієнко взагалі не з’явилися, то судове засідання відбулося б. Але ж без адвокатів – ніяк.

На засіданні Сергієнко розповів, що у нього є два захисники – Левковець і Глоба, однак ніхто з них не прийшов. Прикметно, що Глоба станом на 15 червня вже нібито відмовився від захисту цього клієнта.

При цьому Сергієнко сидів у холі суду вже щонайменше за півгодини до початку засідання і міг би зв’язатися зі своїми адвокатами, але не зробив цього. Можливо, тому, що будучи юристом за освітою, він цілком усвідомлював, що неприхід адвокатів зірве засідання. Так і сталось.

Одна мила деталь, яка характеризує, що в суді всі все розуміють.

Наприкінці засідання суддя, повідомивши присутнім адвокатам, що вона з розумінням ставиться до їхніх високих гонорарів, попросила їх повідомити відсутнім колегам про наступне засідання. На що почула у відповідь, що вона переоцінює рівень координації між адвокатами обвинувачених.

Коротше – хороша робота у людей: високі гонорари за те, що нікуди не треба ходити. Можливо, це зміниться, коли  буде антикорупційний суд, а з ним  і обойма безкоштовних державних адвокатів, які зможуть будь-якої миті замінити відсутніх високооплачуваних професіоналів.

Бо великі гонорари за бездіяльність – трохи розбещують.

Блог від: Ірина Шарпінська, «Наші Гроші»

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Газова справа»: один з обвинувачених затягує процес, «гублячи» своїх адвокатів
11 Липня 2017

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

11.07.2017

Чернігів Після відкриття справи на дорожнього монополіста Чернігова, його почали зачищати від зв’язків з мером

Одеса Суд залишив під арештом 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок вартістю в 4 млн

10.07.2017

Київ Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Київ Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

Черкаси Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

09.07.2017

Донецьк Донецька САД відписала 91 мільйон на капремонт шматка траси за таємними цінами

07.07.2017

Кіровоград Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського

Суми Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Черкаси Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Київ «Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

І-Франк Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

06.07.2017

Луганськ Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Дніпро Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

Кіровоград На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

05.07.2017

Луганськ Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ