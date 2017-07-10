Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

ТОВ «СП Еконіка», яка продовжує збирати та зберігати токсичні відходи попри анулювання ліцензії на таку діяльність, пов’язана з депутатом від БПП Олегом Недавою.

Про це йдеться в розслідуванні Євгена Солонини для «Радіо Свободи».

«СП Еконіка» веде свою діяльність в селищі Коцюбинське, що фактично є околицею Києва. Фірма була позбавлена ліцензії на роботу з небезпечними відходами у жовтні 2016 року через порушення, які виявила комісія Міністерства екології. За документами «СП Еконіка мала право на роботи тільки в Донецькій області, не дочекавшись змін в ліцензію почала роботи на новому місці.

Нині фірма оскаржує анулювання ліцензії в судах, але діяльність з утилізації не припинила, в промзоні Коцюбинського вона навіть має склад з відходами для утилізації.

Один зі співзасновників «СП Еконіка» Володимир Ширяєв працював офіційним помічником народного депутата Олега. Недави. Але був звільнений із цієї посади одразу після звернення журналістів за коментарями до депутата.

Недава заявив, що нічого не знає про бізнес свого помічника Володимира Ширяєва, і саме через цю необізнаність звільнив свого помічника.

При цьому Олег Недава був єдиним із народних депутатів, хто особисто відвідував засідання Апеляційної ради, де розглядалася скарга «Еконіки» та інших компаній.

Від «Наших грошей»

Недава до 2014 року працював директором із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Карпатибудінвесту» (м. Дружківка, Донецька область). Цією фірмою через венчурний фонд «Нові технології» і фінансова компанію «Лідер», оформлений на лондонські компанії, володіли родина екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка та його партнер Іван Аврамов. У грудні 2016 року Недава в Верховній Раді провів брифінг на підтримку Іванющенка, доводячи, що він не винен в оборудках з «кіотськими грошима». Через бездіяльність ГПУ минулого року ця справа була закрита.

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