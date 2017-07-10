НОВИНИ

10.07.2017

Нацгвардія скупилась м’ясом та рибою на 37 мільйонів у дублера «Смілапостач»

Суд залишив Міноборони 4 мільйони гарантії «прокладки» Адамовського за зірвані поставки бензину

Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

«Електроважмаш» замовив ізоляції на 78 мільйонів фірмі, яку підозрювали у привласненні грошей заводу

8,1 мільярда минулого тижня

09.07.2017

«Укргазвидобування» роздало 106 мільйонів на дослідження родовищ Харківщини і Полтавщини

Донецька САД відписала 91 мільйон на капремонт шматка траси за таємними цінами

«Енергоатом» за 97 мільйонів замовив насосні установки на МАЗах для Запорізької АЕС

07.07.2017

Суд зняв арешт із квартир екс-дружини Журила

Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Поліція підозрює підприємство Держгеонадр в фіктивних угодах на 6 мільйонів

Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Залізниця викинула поляків з тендеру на 74 мільйони заради все дорожчих бандажів Пінчука

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

10 Липня 2017

ТОВ «СП Еконіка», яка продовжує збирати та зберігати токсичні відходи попри анулювання ліцензії на таку діяльність, пов’язана з депутатом від БПП Олегом Недавою.

Про це йдеться в розслідуванні Євгена Солонини для «Радіо Свободи».

«СП Еконіка» веде свою діяльність в селищі Коцюбинське, що фактично є околицею Києва. Фірма була позбавлена ліцензії на роботу з небезпечними відходами у жовтні 2016 року через порушення, які виявила комісія Міністерства екології. За документами «СП Еконіка мала право на роботи тільки в Донецькій області, не дочекавшись змін в ліцензію почала роботи на новому місці.

Нині фірма оскаржує анулювання ліцензії в судах, але діяльність з утилізації не припинила, в промзоні Коцюбинського вона навіть має склад з відходами для утилізації.

Один зі співзасновників «СП Еконіка» Володимир Ширяєв працював офіційним помічником народного депутата Олега. Недави. Але був звільнений із цієї посади одразу після звернення журналістів за коментарями до депутата.

Недава заявив, що нічого не знає про бізнес свого помічника Володимира Ширяєва, і саме через цю необізнаність звільнив свого помічника.

При цьому Олег Недава був єдиним із народних депутатів, хто особисто відвідував засідання Апеляційної ради, де розглядалася скарга «Еконіки» та інших компаній.

Від «Наших грошей»

Недава до 2014 року працював директором із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Карпатибудінвесту» (м. Дружківка, Донецька область). Цією фірмою через венчурний фонд «Нові технології» і фінансова компанію «Лідер», оформлений на лондонські компанії, володіли родина екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка та його партнер Іван Аврамов. У грудні 2016 року Недава в Верховній Раді провів брифінг на підтримку Іванющенка, доводячи, що він не винен в оборудках з «кіотськими грошима». Через бездіяльність ГПУ минулого року ця справа була закрита.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

Как выглядит пустота на крымских пляжах прямо сейчас-2017
02 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.07.2017

Київ Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Київ Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

Черкаси Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

09.07.2017

Донецьк Донецька САД відписала 91 мільйон на капремонт шматка траси за таємними цінами

07.07.2017

Кіровоград Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського

Суми Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Черкаси Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Київ «Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

І-Франк Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

06.07.2017

Луганськ Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Дніпро Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

Кіровоград На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

05.07.2017

Луганськ Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

Київ Комунальна «Фармація» поділила з «Індаром» 105 мільйонів КМДА на дорогуваті інсуліни

Одеса «Труханівці» взяли 93 мільйони на суперкоштовний ремонт тротуарів Одеси – ціна глини завищена в 11 разів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ