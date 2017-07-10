Нацгвардія скупилась м’ясом та рибою на 37 мільйонів у дублера «Смілапостач»

Військова частина 3078 Національної гвардії України 5 липня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Талєн-2001» про поставку харчів на загальну суму 36,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 380 т патраних тушок хека без голови сухої заморозки по 63,42 грн./кг і 350 т замороженого м’яса птиці у вигляді задньої четверті по 36,00 грн./кг.

Строк придатності продуктів має становити не менше 80% від терміну їхнього зберігання з дня поставки на склади замовника у військових частинах по всій Україні. Договори дозволяють відстрочку оплати до трьох місяців після поставки.

Під час аукціонів переможець знизив ціну риби на 3%, а м’яса – на 11%. Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівель склала 5% по рибі та 14% по м’ясу.

Дорожчими конкурентами щодо курятини були ТОВ «Кариота», ПП «Український науково-виробничий центр «Промтекс» і ТОВ «Атомсервіс», а щодо риби – ТОВ «Торгівельна компанія «Океан», ТОВ «Тесткабель» і ТОВ «Військсервіс-Волонтер».

На обох тендерах ТОВ «Час мрій» і ПП «Агропостач – 2008» пропонували на 0,5-17% нижчі ціни, але їх відхилили. Перша фірма не надала забезпечення цінової пропозиції та зразок товару, а друга принесла умовну банківську гарантію замість безумовної.

«Тесткабель» і «Кариота» марно скаржились в АМКУ на визначення переможця і вимогу надання гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні. Однією з претензій була відсутність у пропозиції «Талєн-2001» документів про якість, але тендерна документація передбачала їх надання у паперовому вигляді разом зі зразком.

Зараз черкаський «Талєн-2001» із п’ятьма працівниками записано на директора і бухгалтера Світлану Якубу. За даними «YouControl», у березні 2016 року фірмою володіла Галина Жученко, нинішня власниця ТОВ «Смілапостач» із Черкас.

Саме у березні 2016 року «Талєн-2001» почав вигравати тендери й відтоді отримав підрядів на 72,80 млн грн., із яких 22,62 млн грн. – у військової частини 1471 Державної прикордонної служби України.

Раніше на торгах «Смілапостач» представляв В’ячеслав Макаров, який служив начальником продовольчого відділу Управління тилового забезпечення Департаменту забезпечення прикордонної служби у званні полковника. У 2012 році його затримали за одержання хабарів за сприяння фірмам-постачальникам військової частини 1471 і згодом умовно засудили за «шахрайство». Безпосереднім керівником Макарова тоді був генерал-лейтенант Олег Лайнтвойт, затриманий за хабарництво на тендерах в/ч 1471.

Вищим керівником Макарова був генерал-лейтенант Олександр Ліщинський, помешкання якого у листопаді 2014 року обшукували по справі хабарника-армійця Олександра Зражевського, якого торік звільнив з-під арешту суддя Макуха.

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