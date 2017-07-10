Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

Секретар Смілянської міської ради (Черкаська обл.), який також є в.о. міського голови, Віктор Федоренко став власником автомобіля Toyota Land Cruiser 2013 р.в. вартістю 976 тис грн.

Про це повідомляє видання «Інфоміст» з посиланням на внесені до декларації Федоренка дані щодо змін в його матеріальному положенні.

Власником автомобіля в.о. мера став 1 червня, але пропустив 10-денний термін внесення даних до декларації, і зробив це лише 29 червня.

Також 29 червня 2017 року Федоренко задекларував дохід від відчуження нерухомого майна в сумі 229 тис та 49 тис грн. Як джерело доходу, очевидно покупець нерухомості, вказана Лариса Калашник.

У декларації за минулий 2016-рік Віктор Федоренко задекларував земельні ділянки, квартиру у Смілі, автомийку, та комплекс нежитлових будівель. Тоді як дружина вказала будинок у Смілі та житловий будинок на 455,2 кв.м. на Дніпропетровщині. Серед автівок Федоренко декларував Porsche Cayenne 2012 року випуску. Минулого року секретар вказав серед доходів заробітну плату – 134 тси грн. Його дружина Федоренко Лумініца задекларувала дохід від підприємницької діяльності 1,00 млн грн.

Від «Наших грошей»

Дружина в.о. міського голови Сміли Віктора Федоренка була зареєстрована ФОП в грудні 2015 року і зарік роботи отримала 1, 00 млн грн. ЇЇ основний вид діяльності – торгівля автозапчастинами.

Мером Сміли в 2015 році було обрано само висуванця Олександра Цибко, але в березні 2016 депутати міськради відправили його у відставку.

Федоренко балотувався в міськраду від БПП «Солідарність», до того він займав посаду гендиректора ПП «Вілтон».

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