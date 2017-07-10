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«Електроважмаш» замовив ізоляції на 78 мільйонів фірмі, яку підозрювали у привласненні грошей заводу

10 Липня 2017

ДП «Електроважмаш» 22 червня уклав дві угоди з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрпромвпровадження» про поставку ізоляційного приладдя на загальну суму 78,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили склолакотканини, слюдяної просоченої стрічки, стрічки ЛЭС, бакелізованого паперу, електроізоляційної тканини і трубок на 47,83 млн грн. Також замовили втулок, труб, трубок, слюдинітової не просоченої стрічки, просоченої склотканини, шнура-панчохи і стрічки на 30,65 млн грн.

Точну кількість виробів і ціни за одиницю не оприлюднили. Договори діятимуть до 22 червня 2018 року.

«НВП «Укрпромвпровадження» належить Тетяні Мельник, Сергію Кошику, росіянину Михайлу Тарасову та Володимиру Капирулі.

Син останнього Михайло Капируля донедавна володів ТОВ «Іст Лоуд Груп», яке теж є постачальником «Електроважмашу». Однак нині цю фірму переоформлено на директора Катерину Варламову з Донецька.

Крім того, раніше Капіруля-молодший був бізнес-партнером по ТОВ «Контракт-Авто» Вячеслава Баталова, засновника ще одного частого підрядника заводу – ТОВ «Маркетінвестгруп». Згодом «Контракт-Авто» переписали на Руслана Пришупу з Чернігова, а зараз засновником є керівник Ігор Целовальников.

Нагадаємо, прокуратура підозрює службових осіб «НВП «Укрпромвпровадження» у привласненні коштів «Електроважмашу» під час закупівель на 47,12 млн грн. Йшлося про товар, який за ланцюгом постачався від фіктивних підприємств. У квітні арешт із рахунків компанії було знято.

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