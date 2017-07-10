8,1 мільярда минулого тижня

Процесінг «Укрпошти», паливо армії від Адамовського, веслувальний канал у Дніпрі, спорткомплекс у Полтаві.

З 2 по 8 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,73 тисяч закупівель на загальну суму 8,10 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,92 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД 1. Міністерство оборони України 442,04 ТОВ «Газтрейд» паливо дизельне 2. Служба автомобільних доріг у Сумській області 386,81 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка»-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» (окремими ділянками) 3. ПАТ «Укрпошта» 214,35 ПрАТ «Українська національна розрахункова картка» Послуги з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг) 4. КП Комунальне підприємство «Водно-спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради 179,44 ТОВ «СМД-інвест» Виконання робіт по об’єкту «Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» у м. Дніпропетровську. 5. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 139,56 ДП «Дніпропетровський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області 6. КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» 131,04 ТОВ «Варда спецбуд монтаж» «Будівництво прибудови до середньої школи № 320 центру дитячої та юнацької творчості на вул. Будищанській, 8 у Деснянському районі м. Києва» 7. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 115,42 ТОВ «Інтер буд» Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд загального користування державного та місцевого значення в межах Верховинського, Коломийського, Косівського, Снятинського районів Івано-Франківської області 8. Служба автомобільних доріг у Черкаській області 113,09 ОАО «Дорожно-строительный трест № 2 г. Гомель» поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 0+000-км 12+300, Черкаська область 9. Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому 102,32 ТОВ «Майстер-Буд» Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул.Петра Юрченка, 1-а в м. Полтаві 10. ДП «НАЕК «Енергоатом» 97,21 ТОВ «Компанія Тітал» Мобільні насосні установки для енергоблоків №4, №5, №6 ВП ЗАЕС

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