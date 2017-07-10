НОВИНИ

10.07.2017

Нацгвардія скупилась м’ясом та рибою на 37 мільйонів у дублера «Смілапостач»

Суд залишив Міноборони 4 мільйони гарантії «прокладки» Адамовського за зірвані поставки бензину

Непоп заплатить 28 мільйонів автору концепції оновлення Київського зоопарку

Оточення «порошенківця» без ліцензії займається утилізацію токсинів на околиці Києва

Керівник Сміли докупив джип Toyota за мільйон в свій автопарк до Porsche Cayenne

«Електроважмаш» замовив ізоляції на 78 мільйонів фірмі, яку підозрювали у привласненні грошей заводу

8,1 мільярда минулого тижня

09.07.2017

«Укргазвидобування» роздало 106 мільйонів на дослідження родовищ Харківщини і Полтавщини

Донецька САД відписала 91 мільйон на капремонт шматка траси за таємними цінами

«Енергоатом» за 97 мільйонів замовив насосні установки на МАЗах для Запорізької АЕС

07.07.2017

Суд зняв арешт із квартир екс-дружини Журила

Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Поліція підозрює підприємство Держгеонадр в фіктивних угодах на 6 мільйонів

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Закупівельні ціни на ліки в Україні
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Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

8,1 мільярда минулого тижня

10 Липня 2017

Процесінг «Укрпошти», паливо армії від Адамовського, веслувальний канал у Дніпрі, спорткомплекс у Полтаві.

З 2 по 8 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,73 тисяч закупівель на загальну суму 8,10 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,92 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД
1. Міністерство оборони України 442,04 ТОВ «Газтрейд» паливо дизельне
2. Служба автомобільних доріг у Сумській області 386,81 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка»-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» (окремими ділянками)
3. ПАТ «Укрпошта» 214,35 ПрАТ «Українська національна розрахункова картка» Послуги з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг)
4. КП Комунальне підприємство «Водно-спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради 179,44 ТОВ «СМД-інвест» Виконання робіт по об’єкту «Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» у м. Дніпропетровську.
5. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 139,56 ДП «Дніпропетровський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення  загального користування у Дніпропетровській області
6. КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» 131,04 ТОВ «Варда спецбуд монтаж» «Будівництво прибудови до середньої школи № 320 центру дитячої та юнацької творчості на вул. Будищанській, 8 у Деснянському районі м. Києва»
7. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 115,42 ТОВ «Інтер буд» Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд загального користування державного та місцевого значення в межах Верховинського, Коломийського, Косівського, Снятинського районів  Івано-Франківської області
8. Служба автомобільних доріг у Черкаській області 113,09 ОАО «Дорожно-строительный трест № 2 г. Гомель» поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 0+000-км 12+300, Черкаська область
9. Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому 102,32 ТОВ «Майстер-Буд» Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул.Петра Юрченка, 1-а в м. Полтаві
10. ДП «НАЕК «Енергоатом» 97,21 ТОВ «Компанія Тітал» Мобільні насосні установки для енергоблоків №4, №5, №6 ВП ЗАЕС

 

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