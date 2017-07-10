8,1 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
10 Липня 2017
Процесінг «Укрпошти», паливо армії від Адамовського, веслувальний канал у Дніпрі, спорткомплекс у Полтаві.
З 2 по 8 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,73 тисяч закупівель на загальну суму 8,10 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,92 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди/ІД
|1. Міністерство оборони України
|442,04
|ТОВ «Газтрейд»
|паливо дизельне
|2. Служба автомобільних доріг у Сумській області
|386,81
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка»-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» (окремими ділянками)
|3. ПАТ «Укрпошта»
|214,35
|ПрАТ «Українська національна розрахункова картка»
|Послуги з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг)
|4. КП Комунальне підприємство «Водно-спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради
|179,44
|ТОВ «СМД-інвест»
|Виконання робіт по об’єкту «Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» у м. Дніпропетровську.
|5. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
|139,56
|ДП «Дніпропетровський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області
|6. КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
|131,04
|ТОВ «Варда спецбуд монтаж»
|«Будівництво прибудови до середньої школи № 320 центру дитячої та юнацької творчості на вул. Будищанській, 8 у Деснянському районі м. Києва»
|7. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|115,42
|ТОВ «Інтер буд»
|Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд загального користування державного та місцевого значення в межах Верховинського, Коломийського, Косівського, Снятинського районів Івано-Франківської області
|8. Служба автомобільних доріг у Черкаській області
|113,09
|ОАО «Дорожно-строительный трест № 2 г. Гомель»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 0+000-км 12+300, Черкаська область
|9. Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
|102,32
|ТОВ «Майстер-Буд»
|Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул.Петра Юрченка, 1-а в м. Полтаві
|10. ДП «НАЕК «Енергоатом»
|97,21
|ТОВ «Компанія Тітал»
|Мобільні насосні установки для енергоблоків №4, №5, №6 ВП ЗАЕС
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