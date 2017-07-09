«Укргазвидобування» роздало 106 мільйонів на дослідження родовищ Харківщини і Полтавщини

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ПАТ «Укргазвидобування» 30-31 травня і 7 червня за результатами тендеру уклало три угоди про геофізичні дослідження та прострілювально-вибухові роботи в свердловинах на загальну суму 105,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Фірма зареєстрована у м. Кремінна Луганської обл. й належить донеччанину Олегу Стасіву. Він є автором патентів у сфері видобування газу.
У держреєстрі вказано номер телефону фірми +380623810135. Його також використовує донецький магазин автотоварів для Mercedes-Benz, Porsche та Range-Rover «V12».
Найбільшим акціонером із 50% компанії є франківське ТОВ «Геонадра» Марини Прокопів, яким керує Володимир Гуцул. Ще 39% належать Петру Паламару, співвласнику ТОВ «ПУГР» разом з Оленою Корнієнко і Тетяною Гуцул.
Нагадаємо, правління «Укртрансгазу» з 2014 року до лютого 2017 року очолював Ігор Прокопів, який був депутатом Франківської міськради і очолював ВАТ «Івано-Франківськгаз», однак жодних даних про його зв’язок з Мариною Прокопів наразі нема.
Фірмою володіє Павло Загороднюк, власник ПАТ «Тутковський» і ПАТ «Завод Тутковського», який є співзасновником «Спілки геологів України» і «Групи Надра».
У 2008 р. за прем’єр-міністра Юлії Тимошенко він увійшов до Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування, а пізніше був радником прем’єра Миколи Азарова та просував видобування сланцевого газу.
Його син Андрій Павлович Загороднюк є керівником Проектного офісу реформ Міністерства оборони України та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Діскавері-Бурове обладнання (Україна)».
Роботи за всіма договорами оплатять протягом місяця після виконання, яке має завершитись до липня 2018 р.
Переможці змагались лише між собою. У результаті формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі за кожним лотом склала трохи більше двох відсотків.
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