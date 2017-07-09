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Залізниця викинула поляків з тендеру на 74 мільйони заради все дорожчих бандажів Пінчука

«Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

У Вовка хочуть розширити тариф «Роттердам+» і на теплоелектроцентралі

06.07.2017

«Укргазвидобування» за 60 мільйонів купило білоруські самоскиди дешевше ринку

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«Укргазвидобування» роздало 106 мільйонів на дослідження родовищ Харківщини і Полтавщини

09 Липня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 30-31 травня і 7 червня за результатами тендеру уклало три угоди про геофізичні дослідження та прострілювально-вибухові роботи в свердловинах на загальну суму 105,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ТОВ «Укрспецгеологія» за 50,96 млн грн. виконає роботи на шести свердловинах у Харківській області.

Фірма зареєстрована у м. Кремінна Луганської обл. й належить донеччанину Олегу Стасіву. Він є автором патентів у сфері видобування газу.

У держреєстрі вказано номер телефону фірми +380623810135. Його також використовує донецький магазин автотоварів для Mercedes-Benz, Porsche та Range-Rover «V12».

  • ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» отримало 29,16 млн грн. на 15 свердловин у Харківській і Полтавській областях.

Найбільшим акціонером із 50% компанії є франківське ТОВ «Геонадра» Марини Прокопів, яким керує Володимир Гуцул. Ще 39% належать Петру Паламару, співвласнику ТОВ «ПУГР» разом з Оленою Корнієнко і Тетяною Гуцул.

Нагадаємо, правління «Укртрансгазу» з 2014 року до лютого 2017 року очолював Ігор Прокопів, який був депутатом Франківської міськради і очолював ВАТ «Івано-Франківськгаз», однак жодних даних про його зв’язок з Мариною Прокопів наразі нема.

  • ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс» замовили робіт на 15 свердловинах у Харківській і Полтавській областях за 25,57 млн грн.

Фірмою володіє Павло Загороднюк, власник ПАТ «Тутковський» і ПАТ «Завод Тутковського», який є співзасновником «Спілки геологів України» і «Групи Надра».

У 2008 р. за прем’єр-міністра Юлії Тимошенко він увійшов до Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування, а пізніше був радником прем’єра Миколи Азарова та просував видобування сланцевого газу.

Його син Андрій Павлович Загороднюк є керівником Проектного офісу реформ Міністерства оборони України та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Діскавері-Бурове обладнання (Україна)».

Роботи за всіма договорами оплатять протягом місяця після виконання, яке має завершитись до липня 2018 р.

Переможці змагались лише між собою. У результаті формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі за кожним лотом склала трохи більше двох відсотків.

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