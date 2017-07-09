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«Енергоатом» за 97 мільйонів замовив насосні установки на МАЗах для Запорізької АЕС

09 Липня 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 4 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія Тітал» мобільнв насосні установки на 97,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді на енергоблоки №4-6 Запорізької АЕС поставлять дев’ять мобільних насосних установок у всепогодних шумозахисних контейнерах на шасі МАЗ 6317 6х6 Євро 5 із причепом МАЗ 897010-010 (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). Скільки коштують окремі складові комплектів, невідомо.

Мінський автомобільний завод (МАЗ, Білорусь) виробляє повнопривідні вантажівки Богдан (МАЗ)-6317 модельного 2016 року спільно з корпорацією «Богдан» у Черкасах.

За нинішнім договором, гарантійний строк становить від двох років із дати введення експлуатації та від трьох років із дати виготовлення. Кожну партію товару оплатять протягом 60 робочих місяців після поставки.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 97,25 млн грн.

Єдиним конкурентом із майже такою ж різницею в ціні було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Контакт», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону. Фірма належить директору Мартіну Оганесяну і ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кант» Анатолія Куделіна і Валерія Проскудіна.

Власниками «Компанії Тітал» є киянин Павло Брицький і Петро Брицький, професор кафедри історії України Чернівецького національного університету.

Ця фірма була співзасновником ТОВ «Дозор» разом із «Благодійний фонд сприяння державній пожежній охороні міста Києва», що заснували Ігор Немировський і Анатолій Косар. Останній в 2003-2006 роках працював начальником Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пов’язані з його родичами фірми отримали ліцензії ДСНС на посередницькі послуги з передачі тривожних сигналів про пожежу. Із 2010 року він очолював Управління екологічної політики та техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Найменування Кількість, шт. Ціна, грн./шт. без ПДВ
Мобільна насосна установка МНУ-500 БВ для підживлення басейну витримки 3 9 844 320
Мобільна насосна установка МНУ-500 ПГ для підживлення парогенератору 3 12 514 992
Мобільна насосна установка МНУ-500 ББ для заповнення бризкального басейну 3 10 044 414

 

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