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Донецька САД відписала 91 мільйон на капремонт шматка траси за таємними цінами

09 Липня 2017

Служба автомобільних доріг у Донецькій області 6 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Атлас СМД Україна» капітальний ремонт автодороги державного значення Т-05-18 Богатир – Велика Новосілка – Володарське за 91,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня 2018 року трасу капітально відремонтують на ділянці км 74+085 – км 80+085 довжиною 6 км. Таким чином, ремонт коштує в середньому 15,18 млн грн. за кілометр.

Виконають підготовчі роботи, земляне полотно, штучні споруди, дорожній одяг, пересічення і примикання, будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб, встановлять знаки, нанесуть розмітку. Крім того, субпідрядник – одеське ТОВ «Укрспецбуд+» Ігоря Максіменка зі статутним капіталом 1 тис грн. – перевлаштує повітряні лінії електропередач.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на водопропускні труби становить десять років, на основу дорожнього одягу – вісім років, на огородження – п’ять років, на дорожнє покриття – три роки, на дорожні знаки – два роки, на розмітку фарбою – півроку.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 49,02 млн грн., решта – у наступному році.

На заробітну плату піде 685 тис грн., тобто менше відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 280 тис грн.

Ціна угоди на 12% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 104,06 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Управління виробничо-технологічного комплектування Маріупольбуд» Павла Божка, яке не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця. Із 2016 року воно отримало чотири підряди на 1,49 млн грн.

Засновниками київської фірми «Атлас СМД Україна» є австрійська «Конкорд Інжиніринг Гмбх» і ТОВ «Інтелконсалтинг» Олександра Омельченка, Сергія Артюшенка, Вадима Вержанського та Андрія Кузнєцова. Кінцевим бенефіціаром також значиться Сергій Транс із Латвії.

Усього з 2013 року переможець виграв тендерів на 74,94 млн грн.

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