Залізниця викинула поляків з тендеру на 74 мільйони заради все дорожчих бандажів Пінчука

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07 Липня 2017
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 3 липня оголосила про намір укласти угоди з ТОВ «Інтерпайп Україна» на постачання чорнових бандажів для залізничного рухомого складу на 73,69 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро«.
Фірмі Віктора Пінчука віддали перемогу по всім п’ятьом лотам тендеру. Різниця з очікуваною ціною тендеру становить лише 0,8%.
При цьому пропозиція «Інтерпайпу» не була найдешевшою. В трьох лотах на загальну суму 13,81 млн грн. аукціони вигравав польський виробник «Huta bankowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością», пропонуючи продукцію на один відсоток дешевше від українського підприємства.
Однак поляків не визнали переможцями торгів, оскільки фірма після аукціону не подала у п’ятиденний термін довідку МВС України про наявність судимостей у посадової особи учасника Божени Земна-Гродської, яка підписувала тендерну документацію фірми. Також полякам закинули прострочену довідку про відсутність податкових боргів у власній країні.
Цей тендер ЦЗВ оскаржувався в Антимонопольному комітеті фірмами «Донецкспецсталь» і «Максмед Інтернешнл» (виступала на тендері з продукцією донецького заводу), відтак його проведення затягнулось і учасники мали оновити довідки з визначеним терміном дії. Але «Хута банкова» надавало податкову довідку без терміну дії, і у «ЦЗВ» це теж визначили як недолік.
Відтак фірма «Інтерпайп» стала переможцем, а єдиним не відхиленим і більш дорогим конкурентом фірми Пінчука було ПП «Петроенерджі 1» (засноване кіпрською компанією «Петроенерджі Лімітед»). Воно пропонувало на тендері бандажі того ж «Інтерпайпу» і має реєстрацію у Києві по вул. Паньківська, 11, де знаходиться низка фірм групи «СтарЛайт» Віктора Пінчука.
«Інтерпайп» і «Петроенерджі 1» вже не вперше розігрують підряди «Укрзалізниці».
Згідно розрахунків «Наших грошей», нинішні ціни на бандажі будуть одними з найдорожчих для «Укрзалізниці».
Наприклад, вартість бандажу розміром 1060х143х98 згідно переможної пропозиції «Інтерпайпу» становитиме 18 805 грн. за штуку. У перерахунку це становитиме $1621 за тонну. Раніше «Наші гроші» сконструювали графік, на якому ціни бандажів з 2014 року співставлялись зі світовими цінами на гарячекатану рулонну сталь (дані «Metal Bulletin», ціни на графіку у доларах).
Найбільша різниця між цінами була у червні 2015 року, в 2016 році співвідношення впало, і зараз знову виростає до рекордного показника. При цьому світові котирування різних видів сталі цього року знижуються.
Tеги | Важливо, Метал, Укрзалізниця
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