У Вовка хочуть розширити тариф «Роттердам+» і на теплоелектроцентралі

Теплоелектроцентралям також планують впровадити нову методику розрахунку тарифів, яка враховуватиме псевдотранспортування вугілля з портів Голландії.

Про це йдеться у проекті постанови НКРЕКП, оприлюдненому 14 червня на сайті Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У 2016 році НКРЕКП ввела так званий «роттердамський» тариф для теплових електростанцій (ТЕС). Тепер же його планують розповсюдити і на теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яких в Україні налічується більше трьох десятків (див. список).

Зараз тариф ТЕЦ формується за принципом «реальні затрати на виробіток плюс прибуток». З введенням нової формули зміниться сам принцип. ТЕЦ закладатимуть у ціну виробленої електроенергії не справжню закупівельну ціну вугілля, а вартість вугілля, яке нібито купується в портах Голландії по середнім цінам ф’ючерсних котирувань і нібито транспортується морем в українські порти і далі везеться залізницею на склади енергетиків.

Раніше голова НКРЕК Дмитро Вовк називав введення цих складових у тариф «додатковими чайовими», які мають гарантувати «відсутність проблем з вугіллям».

Нововведення для ТЕЦ вступить в дію, якщо НКРЕКП затвердить цю постанову .

Зараз вугілля для ТЕЦ постачається з шахт України, окупованої частини Донбасу та Росії, і доставляється лише залізничним транспортом. Кілька незначних поставок енергетичного вугілля було здійснено раніше з ПАР, ціна вугілля по тим контрактам не прив’язувалась до голландських портів.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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