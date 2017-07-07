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Суд зняв арешт із квартир екс-дружини Журила

07 Липня 2017

Суд скасував арешт квартир і машиномісць, що належать колишній дружині в.о. голви правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Руслана Журила, фігуранта кількох справ НАБУ. Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду Києва від 29 червня.

Йдеться про квартиру площею 439 кв м і два машиномісця по вул. Назарівській у Києві (поруч із м. Університет, примикає до Ботсаду ім. О.Фоміна), а також квартиру площею 55  кв м по вул. Дзержинського у м. Дніпро.

Суд дійшов висновку про необґрунтованість накладення арешту на цю нерухомість, оскільки Жанна Григоренко з 2011 року вже не є дружиною Журила. Квартиру у Дніпрі вона набула після розірвання шлюбу і поділу майна. А квартиру у Києві разом з паркомісцями за нею зареєстровані у липні 2014 року, тобто вже після розірвання шлюбу з Журилом.

Прокурор САП в судове засідання з не з’явився.

Дана ухвала про скасування арешту оскарженню не підлягає.

Арешт на вказану нерухомість був накладений ухвалою слідчого судді від 30.01.2017 у справі про завдання збитків «ОГКХ» на суму $13,1 млн.

Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами «ОГХК».

Руслан Журило і ще двоє працівників «ОГХК» 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

При цьому бізнес-партнер Жанни Григоренко є власником ТОВ «Торгсервіс», у якого ОГХК продовжує закуповувати різні товари. А фірма самої Григоренко ТОВ «Темп» регулярно отримує багатомільйонні підряди на перевезення руди від «СхідГЗК» – держпідприємства, на якому раніше віце-президентом працював сам Журило.

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