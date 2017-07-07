НОВИНИ

07.07.2017

Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Поліція підозрює підприємство Держгеонадр в фіктивних угодах на 6 мільйонів

Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Залізниця викинула поляків з тендеру на 74 мільйони заради все дорожчих бандажів Пінчука

«Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

У Вовка хочуть розширити тариф «Роттердам+» і на теплоелектроцентралі

06.07.2017

«Укргазвидобування» за 60 мільйонів купило білоруські самоскиди дешевше ринку

«Укрексимбанк» заплатив 2 мільйони за рекламу в журналах «Financial Times», які опублікували інтерв’ю Гонтарєвої

Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

У Гройсмана змушують «Нафтогаз» підписатися під реструктуризацію 1,5 мільярда боргу Одеського припортового

На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

05.07.2017

Затримана за $5 мільйонів хабара ліквідаторка банку залишилася під вартою із заставою, більшою ніж у Насірова

Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Поліція підозрює підприємство Держгеонадр в фіктивних угодах на 6 мільйонів

07 Липня 2017

Головне слідче управління Нацполіції підозрює посадовців КП «Південукргеологія» у проведенні фіктивних закупівель в лютому-березні цього року на суму 6,00 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Печерського районного суд м Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження  № 12015000000000644 від 31.12.2015 р.

Слідство встановило, що «Південукргеологія» провело псевдогосподарські операції з закупівлі обсадних труб у ТОВ «Нормін». На таку ж суму була укладена  угода з «Елемент Тауер» про  капітальний ремонт продбази.

Обидві фірми поліція вважає фіктивними.

В суді слідчий клопотав про доступ до банківських рахунків «Південукргеологія» за період з початку 2016 року по середину минулого червня. Суддя  це клопотання задовольнив.

«Нормінг» було засноване в Києві у вересні 2016 року і записане на жителя Дніпропетровської області Олександра Бутова. Керівником вказаний Валерій Чудлай, який також є засновником низки фірм.

«Елемент тауер» також було минулого року зареєстроване в Києві, його власником вказаний одесит Олексій Брацило.

КП «Піденьукргеологія» з грудня 2016 року очолює Костянтин Всеволодський , підприємство підпорядковується Державній службі геології та надр. Поліція розслідує розтрату коштів цим держпідприємством в рамках кримінальної справи про завдання збитків посадовцями НАК «Нафтогаз України» на суму 203 млн грн. Слідство підозрює, що в «Нафтогазі» були привласнені бюджетні кошти через угоди з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» упродовж березня 2012-травня 2014 років.

Ще одним епізодом в даній справі є підозра щодо розкрадання  посадовцями  філій «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 200 млн грн. Поліція підозрює, що гроші були виведені через фіктивні підприємства ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорізький Коксохиремонт» і ТОВ «Сібол» упродовж 2012-2013 років.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

Как выглядит пустота на крымских пляжах прямо сейчас-2017
02 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.07.2017

Кіровоград Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського

Суми Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Черкаси Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Київ «Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

І-Франк Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

06.07.2017

Луганськ Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Дніпро Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

Кіровоград На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

05.07.2017

Луганськ Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

Київ Комунальна «Фармація» поділила з «Індаром» 105 мільйонів КМДА на дорогуваті інсуліни

Одеса «Труханівці» взяли 93 мільйони на суперкоштовний ремонт тротуарів Одеси – ціна глини завищена в 11 разів

Київ На тещу прокурора, який завалив справи автомайданівців, записаний маєток під Києвом за 15 мільйонів

Київ «Прокладка» здолала півмільярдний рубіж на подекуди коштовному ремонті дитсадка на Дарниці

04.07.2017

Київ У Кличка почали узаконювати самобуди Войцехівського «Перлина Троєщини» та «Маргарита»

Київ Білоруські автобуси для Києва за півмільярда подорожчали на 12% проти минулого року

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ