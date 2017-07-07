Поліція підозрює підприємство Держгеонадр в фіктивних угодах на 6 мільйонів

Головне слідче управління Нацполіції підозрює посадовців КП «Південукргеологія» у проведенні фіктивних закупівель в лютому-березні цього року на суму 6,00 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Печерського районного суд м Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 12015000000000644 від 31.12.2015 р.

Слідство встановило, що «Південукргеологія» провело псевдогосподарські операції з закупівлі обсадних труб у ТОВ «Нормін». На таку ж суму була укладена угода з «Елемент Тауер» про капітальний ремонт продбази.

Обидві фірми поліція вважає фіктивними.

В суді слідчий клопотав про доступ до банківських рахунків «Південукргеологія» за період з початку 2016 року по середину минулого червня. Суддя це клопотання задовольнив.

«Нормінг» було засноване в Києві у вересні 2016 року і записане на жителя Дніпропетровської області Олександра Бутова. Керівником вказаний Валерій Чудлай, який також є засновником низки фірм.

«Елемент тауер» також було минулого року зареєстроване в Києві, його власником вказаний одесит Олексій Брацило.

КП «Піденьукргеологія» з грудня 2016 року очолює Костянтин Всеволодський , підприємство підпорядковується Державній службі геології та надр. Поліція розслідує розтрату коштів цим держпідприємством в рамках кримінальної справи про завдання збитків посадовцями НАК «Нафтогаз України» на суму 203 млн грн. Слідство підозрює, що в «Нафтогазі» були привласнені бюджетні кошти через угоди з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» упродовж березня 2012-травня 2014 років.

Ще одним епізодом в даній справі є підозра щодо розкрадання посадовцями філій «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 200 млн грн. Поліція підозрює, що гроші були виведені через фіктивні підприємства ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорізький Коксохиремонт» і ТОВ «Сібол» упродовж 2012-2013 років.

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