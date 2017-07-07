Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Служба автомобільних доріг у Сумській області 3 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-65 КПП «Миколаївка» – Семенівка – Новгород – Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка» за 386,81 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують окремі ділянки траси. Виконають підготовчі та земляні роботи, влаштують штучні споруди, дорожній одяг, пересічення, примикання та автобусні зупинки, встановлять знаки та огородження, нанесуть розмітку тощо. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума в 124,81 млн грн. піде на асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 2 по 1 550 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У квітні дещо кращий асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 продавали гуртом на 4% дешевше – по 1 490 грн./т.

Ще 82,03 млн грн. відведено на суміш щебенево-мастикову ЩМАС-20 по 2 075 грн./т. У травні на тендері Черкаської САД ціна була на 19% нижчою – 1 750 грн./т.

Також 34,83 млн грн. відписали на оптимальну щебенево-піщану суміш оброблену цементом М-20 по 640 грн./куб. м.

Піщано-щебенева суміш С-7 М1000 0-40 мм на 10,57 млн грн. коштує 500 грн./куб. м.

Бітумна дорожня емульсія на 3,81 млн грн. обійдеться у 9 999 грн./т.

На червневому тендері Сумської САД, виграному цією самою фірмою, ціни були такими ж. Як і тоді, на підтвердження надано комерційну пропозицію від ТОВ «Шляховик-97».

За нинішньої угодою, на заробітну плату піде 1,81 млн грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,06% – 245 тис грн.

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 387,93 млн грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.

Єдиним конкурентом із вищою на відсоток ціною було ТОВ «Техно-Буд-Центр» Григорія Процика з Тернополя, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Раніше співвласником цієї фірми був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області.

Син Проника Орест донедавна керував ДАК «Автомобільні дороги України». Нині обов’язки голови правління виконує Артем Гриненко, помічник нардепа (БПП) Артема Герасимова, якого в кінці травня 2016 року президент Петро Порошенко призначив своїм представником в Верховній Раді.

Із 2014 р. директором фірми є Олег Юрійович Чернецький. Особа з такими ПІБ у 2011 р. була головним спеціалістом планово-договірного відділу управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

Крім того, анонімна фірма питала, чому забезпечення пропозиції складає 3% проти 1% на подібному тендері щодо ремонту окремих ділянок дороги Т-19-07 Шостка – Кролевець. Вона вважала, що це обмежує конкуренцію на торгах. Замовник відповів, що встановив його на такому рівні відповідно до листа «Укравтодору».

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