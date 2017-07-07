НОВИНИ

07.07.2017

Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Поліція підозрює підприємство Держгеонадр в фіктивних угодах на 6 мільйонів

Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Залізниця викинула поляків з тендеру на 74 мільйони заради все дорожчих бандажів Пінчука

«Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

У Вовка хочуть розширити тариф «Роттердам+» і на теплоелектроцентралі

06.07.2017

«Укргазвидобування» за 60 мільйонів купило білоруські самоскиди дешевше ринку

«Укрексимбанк» заплатив 2 мільйони за рекламу в журналах «Financial Times», які опублікували інтерв’ю Гонтарєвої

Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

У Гройсмана змушують «Нафтогаз» підписатися під реструктуризацію 1,5 мільярда боргу Одеського припортового

На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

05.07.2017

Затримана за $5 мільйонів хабара ліквідаторка банку залишилася під вартою із заставою, більшою ніж у Насірова

Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

07 Липня 2017

Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради 4 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Класик-авто» легковий автомобіль вартістю 792 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить автівку Toyota Camry 2017 року випуску, яке матиме автоматичну коробку передач, клімат-контроль, кольоровий мультиінформаційний дисплей, аудіо систему з сенсорним дисплеєм, 6 динаміків, круїз-контроль, датчики дощу та світла, передні та задні сенсори паркування, камеру заднього огляду, підігрів передніх сидінь, 6 подушок безпеки, оздоблення сидінь комбінованою чорною шкірою, вставки, що імітують дерево.

Єдиним конкурентом «Класик-авто» на торгах було ТОВ «Сервісний центр «Діамант» Павла Волкова з міста Червоноград Львівської області, чия пропозиція була вищою – 800 тис грн. Саме такою була очікувана ціна.

Директором та власником івано-франківського ТОВ «Класик-авто» є депутат Вовчинецької сільради Івано-Франківської області Василь Угренюк.

1 січня цього року комунальне підприємство Івано-Франківської обларади з експлуатації майна уклало угоду з ТОВ «Класик-авто» про постачання семимісної автівки Toyota Highlander 1,05 млн грн.

Втім, договір було розірвано через виявлені порушення під час закупівлі. Зокрема, у технічних вимогах комунальне підприємство вказало конкретну торгову марку автомобіля, деталізувавши технічні характеристики Toyota Highlander без обґрунтування, що призвело до обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Крім того «Класик АВТО» було пов’язане з іншим учасником аукціону. Відповідно, облрада Toyota Highlander не отримала.

Івано-Франківську обласну раду очолює «свободівець» Олександр Сич.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

Как выглядит пустота на крымских пляжах прямо сейчас-2017
02 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.07.2017

Кіровоград Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського

Суми Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Черкаси Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Київ «Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

І-Франк Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

06.07.2017

Луганськ Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Дніпро Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

Кіровоград На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

05.07.2017

Луганськ Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

Київ Комунальна «Фармація» поділила з «Індаром» 105 мільйонів КМДА на дорогуваті інсуліни

Одеса «Труханівці» взяли 93 мільйони на суперкоштовний ремонт тротуарів Одеси – ціна глини завищена в 11 разів

Київ На тещу прокурора, який завалив справи автомайданівців, записаний маєток під Києвом за 15 мільйонів

Київ «Прокладка» здолала півмільярдний рубіж на подекуди коштовному ремонті дитсадка на Дарниці

04.07.2017

Київ У Кличка почали узаконювати самобуди Войцехівського «Перлина Троєщини» та «Маргарита»

Київ Білоруські автобуси для Києва за півмільярда подорожчали на 12% проти минулого року

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ