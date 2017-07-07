Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради 4 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Класик-авто» легковий автомобіль вартістю 792 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить автівку Toyota Camry 2017 року випуску, яке матиме автоматичну коробку передач, клімат-контроль, кольоровий мультиінформаційний дисплей, аудіо систему з сенсорним дисплеєм, 6 динаміків, круїз-контроль, датчики дощу та світла, передні та задні сенсори паркування, камеру заднього огляду, підігрів передніх сидінь, 6 подушок безпеки, оздоблення сидінь комбінованою чорною шкірою, вставки, що імітують дерево.

Єдиним конкурентом «Класик-авто» на торгах було ТОВ «Сервісний центр «Діамант» Павла Волкова з міста Червоноград Львівської області, чия пропозиція була вищою – 800 тис грн. Саме такою була очікувана ціна.

Директором та власником івано-франківського ТОВ «Класик-авто» є депутат Вовчинецької сільради Івано-Франківської області Василь Угренюк.

1 січня цього року комунальне підприємство Івано-Франківської обларади з експлуатації майна уклало угоду з ТОВ «Класик-авто» про постачання семимісної автівки Toyota Highlander 1,05 млн грн.

Втім, договір було розірвано через виявлені порушення під час закупівлі. Зокрема, у технічних вимогах комунальне підприємство вказало конкретну торгову марку автомобіля, деталізувавши технічні характеристики Toyota Highlander без обґрунтування, що призвело до обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Крім того «Класик АВТО» було пов’язане з іншим учасником аукціону. Відповідно, облрада Toyota Highlander не отримала.

Івано-Франківську обласну раду очолює «свободівець» Олександр Сич.

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