«Укргазвидобування» за 60 мільйонів купило білоруські самоскиди дешевше ринку

ПАТ «Укргазвидобування» 14 червня замовило ТОВ «Сучасні вантажівки» вантажних автомобілів на 59,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня поставлять 36 самоскидів МАЗ 6501С5-584-000 6х4 Євро 5 по 1,67 млн грн.

Автомобілі 2017 року випуску вантажопідйомністю 20,5 т матимуть одне спальне місце і платформу об’ємом 15,4 куб м із заднім бортом.

Зараз у відкритих джерелах є дані про продаж таких самоскидів на 12% дорожче – по $72 тис, або 1,87 млн грн.

У листопаді 2016 року КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради замовив іншому постачальнику самоскид МАЗ-6501 С5-584 на чверть дорожче – за 2,09 млн грн.

Гарантійний строк становить рік або 30 тис км пробігу. Товар оплатять протягом місяця після поставки.

Ціна угоди на сім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 70,74 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Торговий дім Автокраз» із вищою на 100 грн. остаточною ціною. Обидва учасники аукціону знизили ціну приблизно на п’ять відсотків.

Кінцевим бенефіціаром фірми «Сучасні вантажівки» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції фонду належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

Нині фондом володіє ТОВ «Український центр проектування фінансових груп». Останнє віднедавна має назву «Перша українська платіжна система» і належить Андрію Журжію – нардепу від «Самопомічі».

На фонд «Коннект» також записане ТОВ «СВА Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

«Торговий дім Автокраз» належить Олександру Кальницькому та Андрію Місеврі, керує ним Олександр Шмигаль. Підприємство є дилером кременчуцького заводу «АвтоКрАЗ», контрольованого Костянтином Жеваго.

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