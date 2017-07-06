«Укрексимбанк» заплатив 2 мільйони за рекламу в журналах «Financial Times», які опублікували інтерв’ю Гонтарєвої

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 25 травня уклав дві угоди з компанією «The Financial Times Limited» (Британія) про послуги з розміщення реклами та іншої інформації на загальну суму 55 тис фунтів стерлінгів, або 1,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Публікація реклами та іншої інформації у «The Banker Magazine» коштує 35 тис фунтів стерлінгів, а в «fDi Magazine» – 20 тис фунтів стерлінгів. Послуги надали до 1 травня.

Ці видання належать британській фірмі «The Financial Times Limited», якою у свою чергу володіє японська медіа-група «Nikkei».

Пошук по сайтах обох журналів за назвою «Ukreximbank» видає три травневих тексти у рубриці «Special Reports»: статтю про нормалізацію стану банківського сектору України та інтерв’ю з головою правління банку Олександром Гриценком і головою НБУ Валерією Гонтарєвою.

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