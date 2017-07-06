У Гройсмана змушують «Нафтогаз» підписатися під реструктуризацію 1,5 мільярда боргу Одеського припортового

Уряд планує зобов’язати НАК «Нафтогаз України» укласти договір з ПАТ «Одеський припортовий завод» про реструктуризацію боргу за спожитий газ в сумі 1,5 млрд грн.

Такий проект розпорядження Кабміну винесено на урядовий комітет, засідання якого заплановане на 6 липня.

Документ підготовлений Фондом державного майна і вносить зміни до урядової постанови від 28 грудня, якою робота заводу була тимчасово зупинена.

Тепер ФДМУ пропонує реструктуризувати борг заводу за спожитий в 2016 році газ на два роки без сплати відсотків. Почати виплати боргу пропонують з 1 серпня і рівними частинами проводити їх щомісяця.

В грудневому розпорядженні уряду мова також йшла про дворічну реструктуризацію боргу, гроші планували платити з 1 квітня. Але «Нафтогаз» відмовився укладати угоду з «ОПЗ» і намагається через суд стягнути з підприємства 1,47 млрд грн боргу та 179 млн грн. штрафу.

Тепер новий проект розпорядження містить пряме зобов’язання НАК укласти угоду.

При узгоджені позицій «Нафтогаз» заявив, що його не влаштовує відтермінування сплати боргу без виплати відсотків. В компанії пояснили, що для закупівлі газу для ОПЗ використовували кредитні гроші, які були взяті під 19-20%. Також НАК вважає, що ФДМУ не вказав конкретні джерела виплати боргу, його реструктуризація є втручання в господарську діяльність, а тому «Нафтогаз» знову заявив про не підтримку проекту розпорядження.

В свою чергу Мінфін зауважив, що ФДМУ не надав фінансово-економічних розрахунків про джерела коштів. У відповідь Фонд заявив, що розглядається можливість включення суми боргу в зобов’язання потенційного покупця «ОПЗ», приватизація якого за меморандумом з Міжнародний валютним фондом передбачена на поточний рік. Другий варіант – передача в оренду цілісно-майнового комплексу підприємства, орієнтовна щомісячна орендна плата буде становити 70 млн грн (без ПДВ). Підготувати підприємство до передачі приватному виробнику ФДМУ може протягом місяця.

З березня завод працює по давальницькій схемі, отримуючи газ від ПП «ЕРУ-Трейдінг». Співвласниками компанії «Енергетичні ресурси України» є Андрій Фаворов, Дейл Пері та Ярослав Мудрий.

Нещодавно стало відомо, що «ЕРУ» веде переговори з ТОВ «Агро газ трейдинг» про відвантаження йому карбаміду виробництва одеського заводу. «Агро газ трейдинг» близька до голови ФДМУ Ігоря Білоуса, під керівництвом якого вже двічі не відбулася приватизація «ОПЗ».

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