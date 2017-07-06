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На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

06 Липня 2017

Комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (Кіровоградська обл) 26 червня уклало угоду з ФОП Делі Олександр Олександрович угоду на постачання штучних квітів на суму 344 тис грн.

Про це повідомляє Центр медіа розслідувань «Прозоро».

За тенрною документацією,  переможець торгів має поставити комунальникам 18 видів штучних квітів (гербера, гвоздика, гладіолус, крокус, мальва та ін.). Очікувана вартість закупівлі складала 400 тис грн., однак учасники аукціону знизили її трохи більше ніж на 55 тис., при цьому абсолютно не торгуючись.

Конкурентом переможця був ФОП  з таким самим прізвищем – Делі Світлана Вікторівна. Обидва підприємця прописані в Кривому Розі. На користь зв’язку між підприємцями вказує аналогічні за стилем довідки, інформація в яких практично не відрізняється. У документі «Цінова пропозиція та технічні завдання», який подали обидва бізнесмени, бачимо однакове місцезнаходження обох ФОПів – Дніпропетровське шосе 30, аналогічні номери робочих телефонів – (067)5675283 та факсів – (056)462-61-46.

Від «Наших грошей»

ФОП Делі Світлана Вікторівна зареєстрована за адресою Кривий Ріг, вул. Котляревського 7, кв. 12. За цією адресою раніше був прописаний переможець торгів Делі Олександр Олександрович. Їх вікова різниця дає підстави вважати, що це можуть бути мати і син.

Угоду з ФОП Делі О.О. Уклав головний інженер КП «ЗККП» Чернявський Олег Чернявський.

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