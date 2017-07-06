Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Суд зобов’язав Міністерство оборони компенсувати ТОВ «Луганська фірма по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Агрохім» збитки у сумі 29,54 млн грн.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

З матеріалів справи відомо, що 29 жовтня 2015 року в Сватовому Луганської області на польових складах ЗСУ сталася пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. Розслідування встановило, що причиною пожежі стало невиконання наказу керівництва міністерства в.о. начальника полового складу, якому було винесено вирок в кримінальному провадженні (за даними ЗМІ, він отримав майже 8 місяців служби в дисциплінарному батальйоні).

В суді «Агрохім» заявило, що воно вело свою господарську діяльність поруч з військовими складами і потрапило в зону ураження. Було знищено та пошкоджено транспортні засоби, нерухомість та товарно-матеріальні цінності.

В суді Міноборони не заперечувало проти факту нанесення збитків фірмі та їх суми.

В позові «Агрохім» наполягав, щоб збитки йому компенсував Антитерористичний центр при СБУ, яка проводить в цьому регіоні антитерористичну операцію. Але суд вирішив, що збитки повинно компенсувати Міністерство оборони.

Засновниками «Луганська фірма по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Агрохім» є Пономарьов Микола Михайлович та Пономарьов Роман Миколайович. Раніше фірма була прописана в Луганську, але зараз перереєстрована в Сватове.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в Сватове детонувала велика кількість снарядів, частина з них вибухнула поза межами складу. Через вибухи загинуло чотири людини, кілька отримали поранення, зазнали руйнувань низка будівель, в тому числі, дві школи.

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