Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради 16 червня за результатами тендеру замовив ТОВ «Будінвест Інжиніринг» капітальний ремонт Січеславського шляху (вулиця Дніпропетровська) за 100,02 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року відремонтують двосмугове дорожнє покриття п’ятикілометрової вулиці, яка проходить через промислову зону міста між заводами ПрАТ «Евраз Южкокс» і ПАТ «Дніпроазот». Також нанесуть розмітку, встановлять огородження, знаки і люки. Ремонт коштує в середньому 20,00 млн грн. за кілометр. Гарантійний строк складає три роки.

За підсумковою відомістю ресурсів, ціни загалом відповідають рівню ринку та інших тендерів (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Найбільша сума в 28,94 млн грн. піде на асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 по 1 550 грн./т. У квітні його ринкова гуртова ціна була на чотири відсотки нижчою – 1 490 грн./т.

Також 21,86 млн грн. відписали на асфальтобетон пористий крупнозернистий марки Б 1 по 1 550 грн./т.

Ще 17,03 млн грн. відведено на асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марки 1 по 1 675 грн./т. У квітні на ринку його продавали гуртом на три відсотки дешевше – по 1 634 грн./т.

Камені бортові БР300.30.18 на 1,94 млн грн. коштують 520 грн./шт. У квітні їх можна було знайти у відкритому продажу на 14% дорожче – по 593 грн./шт.

Бетон В15 М200 20-40 мм на 1,13 млн грн. обійдеться у 1 530 грн./куб. м. У відкритих джерелах його різновиди коштують 1 019-1 304 грн./куб. м.

На заробітну плату піде 856 тис грн., тобто менше відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 129 тис грн.

Ціна угоди на три відсотки на нижча від очікуваної вартості закупівлі в 102,75 млн грн.

Єдиним конкурентом із вищою на три відсотки ціною було ПП «Сегмент» Людмили Єрмоленко – матері екс-директора місцевого КП «Дорожник» Вадима Єрмоленка. За даними місцевих ЗМІ, у 2013 році він був заступником директора «Сегменту». Зараз кінцевим бенефіціаром фірми-суперника значиться її директор Валерій Мороз.

Обидва учасники тендеру жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Дніпровський «Будінвест Інжиніринг» належить Ірині Воробйовій та директору Юрію Білику.

Раніше керівником був Олексій Крамарь, колишній головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі Дніпропетровської РДА. У 2015 році він балотувався у Дніпропетровську облраду партії «Наш край».

Воробйова тоді ж ішла від «Нашого краю» в Амур-Нижньодніпровську районну в місті Дніпропетровську раду. Тоді вона була головним бухгалтером ТОВ «Спецкомунгосп», яке нині записане на Максима Бондаренка і перебуває у стані припинення.

Свого часу «Спецкомунгосп» належав Тетяні Щебетовій, Едуарду Коваленку і ТОВ «Дніпроуніверсал» Людмили Калмикової, котра була позаштатним радником Ігоря Коломойського на посаді губернатора Дніпропетровщини. У 2011 році серед засновників «Дніпроуніверсалу» значилась Вікторія Корбан, сестра Геннадія Корбана, екс-заступника голови Дніпропетровської ОДА при Ігорю Коломойському.

Більшість техніки переможця орендована у ТОВ «Райавтодор» Володимира Горбенка з Новомосковська. Той раніше очолював філію «Новомосковський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор».

«Будінвест Інжиніринг» почав вигравати тендери міськради Дніпра і Дніпропетровської ОДА у квітні й відтоді отримав держпідрядів на 128,71 млн грн., з яких цей – найбільший. Крім того, нинішній замовник збирається укласти з ним 13 угод про капремонт доріг на загальну суму 101,44 млн грн.

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