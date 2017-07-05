Затримана за $5 мільйонів хабара ліквідаторка банку залишилася під вартою із заставою, більшою ніж у Насірова

Апеляційний суд м. Києва залишив співробітницю Фонду гарантування вкладів фізосіб Юлію Приходько під вартою до 4 серпня включно із альтернативою у вигляді застави 130 млн грн. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Суд заслухав у засіданні апеляційні скарги адвокатів, доводи прокурора Генпрокуратури, а також самої Приходько. Остання була доставлена із СІЗО, де вона перебуває із 9 червня.

Адвокати долучили до свої скарг додаткові пояснення, а також характеризуючи дані про Приходько. Після зауваження прокурора, що частина документів є копіями, що ніяким чином не засвідчені, адвокат прямо на засіданні проставив печатку, яку мав із собою, та свої підписи, після чого суд прийняв ці документи.

Прокурор ГПУ у судовому засіданні вказував на ризик того, що Приходько може переховуватися від слідства, оскільки їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі, вказував на можливість вплинути на свідків і спотворити матеріали по справі.

Адвокати ж більше апелювали до практики Європейського суду з прав людини, наполягали на відсутності ризиків і на тому, що підозра взагалі необґрунтована. Також вони розповіли, що направили в суди вже три клопотання про відвід слідчого по цій справі, які ще не розглянуті.

При цьому, адвокат обурювався сумою застави у 130 млн грн, вказуючи на арешт майна і вилучення коштів Приходько. Разом з тим про зменшення цієї суми він не говорив.

У підсумку апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського райсуду столиці від 9 червня про тримання Приходько під вартою.

Нагадаємо, провідний професіонал з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Юлія Приходько була арештована 7 червня цього року у м. Дніпро в приміщенні «Актабанку».

Приходько підозрюється у вимаганні $5 млн він колишнього голови правління «Актабанку» Ігоря Шестопалова за невжиття заходів щодо визнання в судовому порядку нікчемними угод, укладених у 2014 році вказаним банком із позичальниками та вкладниками, а також невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду у безперешкодне погашення «Актабанком» зобов’язань перед кредиторами, та не здійснення реалізації високоліквідних активів цього банку на аукціонах за заниженими цінами.

7 червня ці $5 млн були вилучені під час того, як довірена особа Приходько клала їх у депозитні комірки в «Укргазбанку» у Києві.

9 червня Печерський райсуд арештував Приходько на два місяці. Суд визнав, що вона може впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При цьому їй надано можливість внести заставу 130 млн грн і вийти із СІЗО з низкою покладених на неї обов’язків. Такий розмір суд обґрунтував тим, що саме така сума забезпечить виконання нею обов’язків, а також врахував її майновий та сімейний стан (наявність нерухомого майна, елітних виробів, наявність готівкових коштів, що вбачається з Е-декларації, а також вилучення слідчими з її банківської комірки $500 тис.), тяжкість злочину, розмір неправомірної вимоги ($5 млн), а також настання тяжких наслідків під час використання підозрюваною свого службового становища.

Зауважимо, що адвокати під час судового засідання в апеляційному суді переконували, що $500 тис. належать не Приходько, а її родичам. Однак, жодних підтверджень цьому вони суду не надали.

Як відомо, 7 березня цього року суд визначив для відстороненого глави ДФС Романа Насірова, який проходить як підозрюваний у справі про заподіяння державним інтересам збитків на 2,02 млрд грн, заставу у 100 млн грн. 16 березня його дружина і тесть внесли цю суму і відтоді Насіров носить електронний браслет і виконує інші покладені на нього обов’язки.

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