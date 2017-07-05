«Труханівці» взяли 93 мільйони на суперкоштовний ремонт тротуарів Одеси – ціна глини завищена в 11 разів

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 3 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Ростдорстрой» капітальний ремонт тротуарів вул. Рішельєвської за 92,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 грудня 2018 року на кілометровій ділянці від вул. Ланжеронівської до вул. Успенської відремонтують покриття площею 18 486 кв. м. Таким чином, вартість ремонту складає у середньому 5 тис грн./кв. м.

Влаштують тротуари і заїзди із плитки, покриття з асфальтобетону і бруківки, кармани

для паркування, покриття на радіусах, контактну мережу, освітлення, перильне огородження і каналізацію, нанесуть розмітку, встановлять світлофори, паркувальні стовпчики, дорожні знаки і рекламні бокси. Гарантійний строк становить п’ять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума в 15,70 млн грн. піде на металеві опори невідомих характеристик по 164 тис грн./шт. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ще 8,74 млн грн. відведено на поліетиленові труби діаметром 100 по 180 грн./м.

Також 5,42 млн грн. відписали на бентонітову глину марки ПБМГ по 37 900 грн./т. У квітні ПАТ «Укргазвидобування» замовило бентонітову глину кращої марки ПБМБ в 11 разів дешевше – по 3 363 грн./т із ПДВ та доставкою. У відкритих джерелах вищі марки ПБМА, ПБМБ і ПБМВ можна знайти по 3 400-4 400 грн./т.

Пісок природний рядовий на суму 3,94 млн грн. коштує 384 грн./куб. м. Це майже вчетверо дорожче від ринкової ціни, яка нині в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.

Крім того, дімовані світильники Ampera Midi 64LED/139Вт придбали по 18 115 грн./шт. У лютому КП «Тернопільміськсвітло» купило їх у ТОВ «Шредер» (дочірня фірма бельгійського виробника «Schreder») у 2,5 рази дешевше – по 6 943 грн./шт.

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 замовили по 2 310 грн./т. У квітні на ринку його продавали гуртом у півтора рази дешевше – по 1 537 грн./т.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 1 тис грн., решта – у наступному році.

На заробітну плату піде 3,73 млн грн., тобто чотири відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже відсоток – 639 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 93,34 млн грн.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Конкурентами були ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерію Короткову та Олега Наливанного і ТОВ «Евродор» Наталії та Геворга Авєтісяна. Батько останнього Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської райради від Партії регіонів.

Ціни матеріалів, на які у підсумковій відомісті ресурсів припали найбільші суми

Найменування Одиниця виміру Кількість, од. Поточна ціна, грн./од у тому числі відпускна ціна, грн. транспортна складова (доставка за 30 км), грн. заготівельно-складські витрати, грн. Опора металева шт. 96 166 818,99 163 500,00 48,03 3 270,96 Труби поліетиленові діаметр 100 м 48 554,24 183,69 180,00 0,09 16,00 Пісок природний, рядовий куб. м 10 254,19 576,89 383,88 181,70 11,31 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 142,94 38 755,58 3 7900,00 95,67 759,91 Колодязі об’ємні залізобетонні із бетону куб. м 302,00 12394,20 11 980,00 171,18 243,02 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм «Старе місто» кв. м 14 200,14 192,50 179,59 9,14 3,77 Світильник Ampera Midi 64LED/139Вт дімований шт. 134 18 490,71 18 115,00 13,15 362,56 Щебенево-піщана суміш С-5 куб. м 2 918,09 794,70 597,42 181,70 15,58 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 т 554,35 2 458,91 2 310,00 100,70 48,21 Суміш цементно-піщана куб. м 960,34 1 235,87 1 029,94 181,70 24,23 Світильник Ampera Midi 24LED /55Вт дімований шт. 90 13 049,01 12 780,00 13,15 255,86 Бокс рекламний шт. 91 12 242,58 12 000,00 2,53 240,05

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