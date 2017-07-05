«Труханівці» взяли 93 мільйони на суперкоштовний ремонт тротуарів Одеси – ціна глини завищена в 11 разів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
05 Липня 2017
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 3 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Ростдорстрой» капітальний ремонт тротуарів вул. Рішельєвської за 92,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 15 грудня 2018 року на кілометровій ділянці від вул. Ланжеронівської до вул. Успенської відремонтують покриття площею 18 486 кв. м. Таким чином, вартість ремонту складає у середньому 5 тис грн./кв. м.
Влаштують тротуари і заїзди із плитки, покриття з асфальтобетону і бруківки, кармани
для паркування, покриття на радіусах, контактну мережу, освітлення, перильне огородження і каналізацію, нанесуть розмітку, встановлять світлофори, паркувальні стовпчики, дорожні знаки і рекламні бокси. Гарантійний строк становить п’ять років.
За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума в 15,70 млн грн. піде на металеві опори невідомих характеристик по 164 тис грн./шт. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
Ще 8,74 млн грн. відведено на поліетиленові труби діаметром 100 по 180 грн./м.
Також 5,42 млн грн. відписали на бентонітову глину марки ПБМГ по 37 900 грн./т. У квітні ПАТ «Укргазвидобування» замовило бентонітову глину кращої марки ПБМБ в 11 разів дешевше – по 3 363 грн./т із ПДВ та доставкою. У відкритих джерелах вищі марки ПБМА, ПБМБ і ПБМВ можна знайти по 3 400-4 400 грн./т.
Пісок природний рядовий на суму 3,94 млн грн. коштує 384 грн./куб. м. Це майже вчетверо дорожче від ринкової ціни, яка нині в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.
Крім того, дімовані світильники Ampera Midi 64LED/139Вт придбали по 18 115 грн./шт. У лютому КП «Тернопільміськсвітло» купило їх у ТОВ «Шредер» (дочірня фірма бельгійського виробника «Schreder») у 2,5 рази дешевше – по 6 943 грн./шт.
Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 замовили по 2 310 грн./т. У квітні на ринку його продавали гуртом у півтора рази дешевше – по 1 537 грн./т.
Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 1 тис грн., решта – у наступному році.
На заробітну плату піде 3,73 млн грн., тобто чотири відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже відсоток – 639 тис грн.
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 93,34 млн грн.
«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.
Конкурентами були ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерію Короткову та Олега Наливанного і ТОВ «Евродор» Наталії та Геворга Авєтісяна. Батько останнього Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської райради від Партії регіонів.
Ціни матеріалів, на які у підсумковій відомісті ресурсів припали найбільші суми
|Найменування
|Одиниця виміру
|
Кількість, од.
|Поточна ціна, грн./од
|у тому числі
|відпускна ціна, грн.
|транспортна складова (доставка за 30 км), грн.
|заготівельно-складські витрати, грн.
|Опора металева
|шт.
|96
|166 818,99
|163 500,00
|48,03
|3 270,96
|Труби поліетиленові діаметр 100
|м
|48 554,24
|183,69
|180,00
|0,09
|16,00
|Пісок природний, рядовий
|куб. м
|10 254,19
|576,89
|383,88
|181,70
|11,31
|Глина бентонітова, марка ПБМГ
|т
|142,94
|38 755,58
|3 7900,00
|95,67
|759,91
|Колодязі об’ємні залізобетонні із бетону
|куб. м
|302,00
|12394,20
|11 980,00
|171,18
|243,02
|Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм «Старе місто»
|кв. м
|14 200,14
|192,50
|179,59
|9,14
|3,77
|Світильник Ampera Midi 64LED/139Вт дімований
|шт.
|134
|18 490,71
|18 115,00
|13,15
|362,56
|Щебенево-піщана суміш С-5
|куб. м
|2 918,09
|794,70
|597,42
|181,70
|15,58
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
|т
|554,35
|2 458,91
|2 310,00
|100,70
|48,21
|Суміш цементно-піщана
|куб. м
|960,34
|1 235,87
|1 029,94
|181,70
|24,23
|Світильник Ampera Midi 24LED /55Вт дімований
|шт.
|90
|13 049,01
|12 780,00
|13,15
|255,86
|Бокс рекламний
|шт.
|91
|12 242,58
|12 000,00
|2,53
|240,05