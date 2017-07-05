«Прокладка» здолала півмільярдний рубіж на подекуди коштовному ремонті дитсадка на Дарниці

КП «Спецжитлофонд» 30 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» завершальні будівельні роботи у Дарницькому районі Києва за 80,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2018 року реконструюють дитячий садок №652 із господарським блоком по вул. Волго-Донська, 21-а (вул. Бориспільська, 28/1), влаштують інженерні, слабкострумові та комунікаційні мережі, зовнішнє освітлення, проїзди та огорожу, придбають устаткування, меблі, комп’ютерну і побутову техніку, благоустроять і озеленять територію.

ТОВ «Київенергопроект» поставить і змонтує два ліфти, а ТОВ «Смарт Солюшинз Груп» – систему пожежогасіння. Ще одним субпідрядником буде ТОВ «Укрмонолітмонтаж».

Загальна площа об’єкту складає 5 658 кв. м. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю первинної пропозиції переможця, тонна піску природного коштує 73 грн., а кубометр піску природного рядового – 128 грн. і 250 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Остання ціна в 2,5 рази вища від ринкової вартості рядового піску, яка в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.

Бетон В7,5 М100 20-40 мм коштує 1 470 грн./куб. м, тоді як у відкритих джерелах його різновиди коштують 911-1 029 грн./куб. м.

Розчин готовий кладковий важкий цементний марки М150 коштує 1 408 грн./куб. м.

Нещодавно на виграному цією ж фірмою тендері «Спецжитлофонду» щодо облаштування Володимирської гірки він був на чверть дешевшим – 1 147 грн./куб. м. А щебінь різних фракцій і марок тоді коштував 260 грн./куб. м, що принаймні у півтора рази дешевше від нинішньої кошторисної ціни в 418 грн./куб. м.

Натомість ціна арматурної сталі в 13 тис грн./т відповідає ринковим цінам.

Під час аукціону «Варда Спецбуд Монтаж» знизила ціну на 0,2%, тож остаточні ціни мають бути дещо нижчі.

На заробітну плату піде 6,84 млн грн., тобто дев’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 899 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 78,65 млн грн., решта – у наступному році.

Ціна угоди на дев’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 88,13 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні у відсоток було ТОВ «Скайбуд Груп»

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Раніше Кузьменко володів і керував ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції». Зараз воно записане на Мар’яна Победінського з Івано-Франківська, який орендує якесь майно у Володимира Прокопіва – заступника мера Києва Віталія Кличка.

Усього «Еко-Буд-Трейд» із грудня 2015 р. виграв тендерів на 7,10 млрд грн., а «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. – на 568,42 млн грн.

«Скайбуд Груп» зі статутним капіталом 500 грн. створили у червні 2015 р. Фірма продавалася на біржі за $4 550. Нині її записано на Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині, який із березня значиться керівником.

В одному офісі з нею прописані ТОВ «Весат Груп», ТОВ «ДК Ацтек» і ТОВ «Теана».

Торік суперник виграв єдині два тендери «Спецжитлофонду» на 168,92 млн грн. Тоді з ним змагались відповідно «Варда Спецбуд Монтаж» та «Еко-Буд-Трейд».

Засновниками «Укрмонолітмонтажу» є Олексій Парубець, Микола Вонсович та Дмитро Пустовий. Раніше партнером останнього був лише Олександр Кунах.

Вонсович працює дільничним інспектором Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві.

Що до Пустового, то особа з такими ПІБ керувала ПрАТ «Київбуддеталькомплект», яке належить ПАТ ХК «Київміськбуд» і Миколі Савченку.

У серпні 2016 р. субпідрядник виграв єдиний тендер Національного антикорупційного бюро України на ремонт адмінбудівлі за 10,45 млн грн.

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