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На тещу прокурора, який завалив справи автомайданівців, записаний маєток під Києвом за 15 мільйонів

05 Липня 2017

Родина заступника прокурора Київської області Ярослава Бендика має право користуватися великим будинком у с. Лебедівка за 30 км. від Києва. Офіційним власником помешкання є теща прокурора – Марія Лук’яненко, на якого також записане коштовне авто сім’ї прокурора.

Про це повідомляє «Prosud».

Помешкання площею 367 кв м знаходиться в окремому котеджному містечку. Лук’яненко також є власником 15 соток під будинком, цільове призначення яких – колективне садівництво. Вартість цих 15 соток землі на березі «Київського моря» складає більше 0,5 млн грн., а такого будинку – біля 15 млн грн.

Марія Лук’яненко також володіє квартирою площею 83 кв м у місті с. Нижча Дубечня, що у Вишгородському районі Київської області. Тут вона зареєстрована як фізособа-підприємець.

Дружина прокурора Оксана Бендик володіє Toyota Prado 2008 року, яку придбала у тому ж році. Ціна цього авто – 322 тис грн. У 2014 році вона купила нову Skoda Octavia за 363 тис грн. 1 січня 2016 року, очевидно в якості подарунку, вона отримала право користування Volkswagen Tuareg 2013-го року від тієї ж таки Марії Лук`яненко. Ціна такого авто близько $33 тис (біля 860 тис грн.).

Ярослав Бендик  разом з дружиною має готівкою $18 тис та 23 тис  грн. на рахунках у банках.

Останні три роки прокурор заробляв щорічно по 290 тис грн, а його дружина отримувала в СФГ «Мрія» 20 тис грн. зарплати в рік, та ще 12 тис грн. пенсії.

Ярослав Бендик відомий тим, що розслідував справу про фальсифікацію співробітниками Державтоінспекції рапортів щодо поїздок автомайдановців до януковичевського Межигір’я в кінці 2013 року. Зараз адвокати потерпілих заявляють, що ці справи розвалені, і у них не має судових перспектив.

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