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Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

05 Липня 2017

Луганська обласна державна адміністрація 25 травня уклала угоду з Олександром Вікторовичем Задиракою про придбання навчально-спортивної бази за 7,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На баланс КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» Луганської обласної ради прийняли навчально-спортивну базу «Динамо» у м. Кремінна по вул. Дражевського, буд. 17-А. Вона розташована на ділянці площею 4,35 га з кадастровим номером 4421610100:02:132:5302.

Майновий комплекс включає трибуни, підтрибунні приміщення, основне і запасне футбольні поля, гумові бігові доріжки, баскетбольний і два волейбольних майданчики, сектори для метання, стрибкові ями, адмінбудівлю, три спальні корпуси, каси, навіси, душові, ворота, огорожі, зливну яму, колодязь і водогін.

База належала продавцю на підставі договору купівлі-продажу від 19 травня 2016 р.

Нині її ринкова вартість була визначена висновком від 14 квітня 2017 р. за результатами оціночно-будівельного дослідження Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції (м. Слов’янськ).

За даними сайту Луганської ОДА, її голова Юрій Гарбуз 19 травня 2017 р. розпорядився віддати вказану ділянку тому ж Олександру Задираці в оренду на 20 років. Коефіцієнт для розрахунку розміру орендної плати становить 6% від оціночної вартості.

Як повідомляло видання «Остров» із посиланням на президента Національного Олімпійського комітету Сергія Бубку, раніше база належала київському спортивному товариству «Динамо».

Олександр Вікторович Задирака є співзасновником СВК «Красноріченський» разом із Дмитром Вікторовичем та Олександром Олександровичем Задираками. У 2015 р. Задирака висувався у Кремінську райраду від «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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