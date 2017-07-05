Комунальна «Фармація» поділила з «Індаром» 105 мільйонів КМДА на дорогуваті інсуліни

Департамент охорони здоров’я КМДА 27 червня за результатами тендеру уклав 27 угод про придбання інсуліну та його аналогів на загальну суму 105,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

КП «Фармація» Київської міської ради на чолі з Русланом Світлим отримала замовлень на 101,50 млн грн.

Деякі ціни майже дорівнюють оптово-відпускним цінам із реєстру МОЗ, а решта на 17% вищі. Різниця включає 7% медичного ПДВ і 10-відсоткову націнку постачальника.

Наприклад, суспензію для ін’єкцій Інсуман Базал® 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 виробництва ТОВ «Фарма Лайф» замовили по 107,00 грн. із ПДВ.

У реєстрі вона коштує 91,00 грн., що з податком становило би 97,37 грн. Це на 10% дешевше від нинішньої тендерної ціни.

Натомість Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА весь минулий рік купував її у самого виробника по 81,32 грн. Тобто майже на третину дешевше від теперішньої ціни київської «Фармації».

Цьогоріч у березні Полтавська обласна клінічна лікарня ім.М.В.Скліфосовського придбала її в іншого дилера по 89,45 грн., що на 20% дешевше, ніж зараз.

ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» поставить продукції власного виготовлення ще на 3,90 млн грн. Усі ціни від компанії теж на 17% вищі, ніж у реєстрі МОЗ.

Повний перелік замовлених лікарських засобів із цінами та виробниками наведено у таблиці нижче. Строк їхньої поставки на аптечну базу «Фармації» по вул. Пшенична, 16 складає не більше двох робочих днів із дати отримання письмової заявки.

Сума всіх угод на 4% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 110,13 млн грн.

Єдиним конкурентом обох переможців було ПрАТ «Медфарком-Центр», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціонів.

Крім того, торги за двома лотами щодо препаратів Генсулін Н і Генсулін Р відмінили через нестачу учасників.

Пакет у 71% акцій «Індару» належить державі в особі держкомпанії «Укрмедпром». Із минулого року 29% акцій підприємства належить кіпрському офшору «Luraq Investments Limited». За даними сайту Pharma.net.ua, цей офшор належить «Грузинській промисловій групі» («Georgian Industrial Group», GIG) Давида Бежуашвілі. Його називають братом колишнього міністра оборони Грузії.

Також Бежуашвілі за низкою фірм міг бути пов’язаний з головою правління «Індару» Любов’ю Вишневською. Одна з його українських фірм ТОВ «Українська енергетична компанія» раніше називалась «Енергоагропромпостач» і належала батьку тієї Віктору Вишневському.

У свою чергу «Енергоагропромпостач» є співзасновником іншої фірми ТОВ «Астрамед», де ще одним співзасновником було ТОВ «Моренго» народного депутата Олександра Супруненка та його брата В’ячеслава Супруненка, колишнього зятя екс-мера Києва Леоніда Черновецького. При цьому Черновецький вже кілька років живе у Грузії, звідки походить і Бежуашвілі.

«Медфарком-Центр» на 90% належить швейцарській компанії «Палма Груп С.А.», ще 10% зареєстровано на фізсособу, ім’я котрої Smida не розкриває. Протягом 2012 року власником фірми було ТОВ «Медфарком», якою володіють одесити Михайло Даварашвілі, Павло Порван, Борис Колісниченко і швейцарська «Палма Груп С.А.». «Медфарком-Центр» і «Медфарком» також мають одного директора – Михайла Бабенка.

Борис Колісниченко є бізнес-партнером колишнього нардепа і екс-заммміністра транспорту Ігоря Урбанського по ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудносервіс» та ще низці компаній.

Постачальник Найменування препарату Виробник Кількість, од. Ціна, грн./од. з ПДВ Реєстр ОВЦ МОЗу на 8 червня 2017 року, грн. без ПДВ КП «Фармація» – 101,50 млн грн. АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ®, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 А/Т Ново Нордіск, Данія 98 270 123,05 126,26 ЕПАЙДРА®, розчин для ін’єкцій, 100 ОД./мл по 3 мл у картриджі №1 Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина 23 250 169,06 144,56 ІНСУМАН БАЗАЛ®, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 ТОВ «Фарма Лайф», Україна 29 950 107,00 91,00 ІНСУМАН КОМБ 25®, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 ТОВ «Фарма Лайф», Україна 9 695 107,00 91,00 ІНСУМАН РАПІД®, розчин для ін’єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 ТОВ «Фарма Лайф», Україна 20 380 107,00 91,00 Лантус® СолоСтар®, розчин для ін’єкцій, 100 ОД./мл по 3 мл у картриджі №1 Санофі-Авентіс Дойчланд Г мбХ, Німеччина 50 140 291,04 247,61 ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН®, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 А/Т Ново Нордіск, Данія 18 185 355,24 362,42 МІКСТАРД® 30 НМ ПЕНФІЛ®, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 А/Т Ново Нордіск, Данія 8 460 123,05 126,26 НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН®, суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі №1 А/Т Ново Нордіск, Данія 6 850 231,12 235,07 НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН®, розчин для Ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі №1 А/Т Ново Нордіск, Данія 38 150 226,84 193,47 ПРОТАФАН® НМ ПЕНФІЛ®, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 А/Т Ново Нордіск, Данія 109 505 123,05 114,39 ФАРМАСУЛІН® Н, розчин для ін’єкцій 100 МО/мл по 10 мл у флаконі №1 ПАТ «Фармак», Україна 6 980 234,33 200,00 ФАРМАСУЛІН® Н, розчин для Ін’єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджі ПАТ «Фармак», Україна 68 900 98,44 84,00 ФАРМАСУЛІН© Н 30/70, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл по 10 мл у флаконі №1 ПАТ «Фармак», Україна 4 895 234,33 200,00 ФАРМАСУЛІН® Н 30/70, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 ПАТ «Фармак», Україна 50 420 98,44 84,00 ФАРМАСУЛІН® HNP, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл по 10 мл у флаконі №1 ПАТ «Фармак», Україна 11 405 234,33 200,00 ФАРМАСУЛІН® HNP, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджі №1 ПАТ «Фармак», Україна 100 700 98,44 84,00 ХУМАЛОГ®, розчин для Ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі №1 Ліллі Франс С.А.С., Франція 2 980 190,46 162,42 ХУМУЛІН® НПХ, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі №1 Ліллі Франс С.А.С., Франція 12 965 175,48 149,34 ХУМУЛІН® РЕГУЛЯР, розчин для ін’єкцій,100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі №1 Ліллі Франс С.А.С., Франція 11 440 242,89 206,98 ХУМУЛІН® М3, суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл, 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі №1 Ліллі Франс С.А.С., Франція 3 385 151,94 129,71 ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» – 3,90 млн грн. Хумодар® Б 100Р, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна 1 401 207,58 177,00 Хумодар® Б 100Р, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі 16 100 98,44 84,00 Хумодар® К25 100Р, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі 1 035 207,58 177,00 Хумодар® К25 100Р, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі 6 530 98,44 84,00 Хумодар® Р 100Р, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі 840 207,58 177,00 Хумодар® Р 100Р, розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі 10 075 98,44 84,00

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