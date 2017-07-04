Залізниця відписала корейцям 58 мільйонів на техобслуговування чеських поїздів «Шкода»

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська залізниця» 29 червня замовила компанії «Hyundai Corporation Co.Ltd» (Корея) послуги з технічного обслуговування та ремонту на $2,21 млн, або 58,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року виконуватимуть комплексне сервісне техобслуговування (ТО) двох міжрегіональних шестивагонних електропоїздів подвійного живлення EJ-675 виробництва «Skoda Vagonka» (Чехія). Воно включає щоденний огляд, власне ТО, поточний ремонт і забезпечення запчастинами.

Послуги коштують $3,57, або 93,97 грн. за поїздокілометр пробігу.

Договір передбачає відповідальність за затримку графіку обороту. Наприклад, якщо поїзд не виїхав через несвоєчасне виконання ТО без затримки іншим складом, виконавець має сплатити $4 тис, або 108 тис грн. (решта штрафів додається).

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі відміняли через нестачу учасників. Обидва рази на нього приходило лише українське представництво нинішнього підрядника. Очікувана вартість тоді становила 60,00 млн грн., тож формальна економія за угодою складає три відсотка.

Довідково:

Ці два поїзди були придбані у 2012 р. і курсували до осені 2014 р. У листопаді 2014 р. перший поїзд відправили на плановий поточний ремонт, який тривав до січня 2016 р.

Другий поїзд зняли з експлуатації у березні 2015 р. для проведення планового поточного ремонту, який було заплановано на січень-травень 2016 р. Торік у липні голова правління «УЗ» Войцех Бальчун доручив прискорити ремонт. Зрештою поїзд вийшов на маршрут восени минулого року.

Весь цей час техобслуговування і ремонт виконували робітники електровозного депо Харків-Головне за участі чеського виробника. Торік сайт залізниці писав: «Одним із найскладніших вузлів під час ремонту, за словами фахівців, було гальмівне обладнання, яке ремонтували безпосередньо в Чехії. Решту деталей замінювали в електровозоремонтному депо в Харкові. На окремі деталі доводилося довго очікувати від закордонного виробника. Однак вдалося виконати великий обсяг деповського ремонту, щоб техніка працювала надійно».

За словами колишнього очільника «УЗ» Олександра Завгороднього, затримка з ремонтом сталася з вини чеської сторони.

Нагадаємо, у лютому 2014 року ДП «Укрзалізничпостач» придбало у ТОВ «Енексім» два ремонтних комплекти для них за 43,08 млн грн. А ще раніше, в листопаді 2013 року ДТГО «Південно-Західна залізниця» замовила фірмі «Prokonzept GmbH & Co. KG» (Берлін) облаштування корпусу технічної пасажирської станції Дарниця для середнього та капітального ремонту швидкісних поїздів вартістю 56,97 млн євро.

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