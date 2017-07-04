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Приходько без торгів отримав 84 мільйони на ремонт двох швидкісних «Тарпанів»

04 Липня 2017

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська залізниця» 5 травня уклала угоду з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» про ремонтні послуги на 84,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

В умовах заводу виконають поточний ремонт в обсязі КР-1 двох міжрегіональних швидкісних двохсистемних дев’ятивагонних електропоїздів ЕКР-1 «Тарпан» власного виробництва. Строк надання послуг – відповідно до 30 липня і 21 листопада. Гарантійний термін складає півроку або до поточного ремонту ПР-1.

Ремонт одного потяга коштує 42,00 млн грн. Із цієї суми на заробітну плату піде 993 тис грн. (2%), на прибуток – 1,34 млн грн. (3%), на послуги сторонніх організацій – 11,94 млн грн. (28%). Про які саме послуги та організації йдеться, у договорі не сказано.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, що підтверджується відповідним висновком Торгово-промислової палати.

Акціонерами Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), AS Skinest Finants та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Великобританія). Основним власником вважається його директор Володимир Приходько.

Нагадаємо, днями «УЗШК» замовила компанії «Hyundai Corporation Co.Ltd» (Корея) техобслуговування і ремонт двох шестивагонних Skoda EJ-675 по 29,13 млн грн. за кожен поїзд.

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